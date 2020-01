Il sindaco Roberti in onda su “Striscia la notizia”

Il servizio era stato girato lo scorso 9 dicembre a Termoli dall’inviato Riccardo Trombetta

REDAZIONE TERMOLI

E’ andato in onda questa sera, 6 gennaio, il servizio di Striscia la Notizia sulla campagna di sensibilizzazione contro il “lancio del mozzicone di sigaretta”. L’inviato Riccardo Trombetta era stato a Termoli lo scorso 9 dicembre (QUI l’articolo) e in quell’occasione aveva fatto una irruzione in consiglio comunale con un operatore per parlare con il sindaco di Termoli, Francesco Roberti. Quella del mozzicone di sigaretta è una vera e propria piaga sociale che va ad impattare anche sull’inquinamento ambientale. «E’ una campagna di sensibilizzazione importante quella che abbiamo lanciato – aveva spiegato l’inviato di striscia ai nostri microfoni – io spero che i termolesi facciano del loro meglio anche se qualcuno è specializzato nel lancio del mozzicone. C’è chi è più attivo e chi è più passivo ma ci sono anche le persone educate che spengono la sigaretta nei pochi, a dire la verità, posaceneri che ci sono in città». Trombetta è arrivato in consiglio comunale con la sua caratteristica giacca blu e ha “interrogato” il sindaco Roberti che ha dato il suo parere favorevole all’iniziativa.