Il sindaco Piero Castrataro incontra il volontariato nella sala consiliare del Comune

Lo ha detto sin dal momento dell’elezione: «Voglio incontrare le associazioni di volontariato» e ora il ‘faccia a faccia’ sta per arrivare.

Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, martedì 30 novembre 2021, alle ore 18, nella sala consiliare del Comune conoscerà da vicino e in presenza i rappresentanti del Terzo Settore, grazie all’iniziativa intrapresa dal CSV Molise.

Il Centro di servizio per il volontariato, struttura che si occupa di fornire gratuitamente alle organizzazioni non profit: supporto nella promozione di eventi, consulenza nell’adeguamento alla Riforma e alle altre norme in vigore, vicinanza nelle iniziative solidali tramite corsi di formazione e sostegno concreto, aggiornamento continuo degli operatori e di progettare azioni solidali, intende fortificare la rete esistente sul territorio che si occupa di aiutare le persone in difficoltà, da qui la proposta al neo sindaco di Isernia di confrontarsi con gli operatori del volontariato.

All’evento parteciperà anche Leda Ruggiero, l’assessora comunale di Isernia alle Politiche Sociali, che in questi giorni ha avuto modo di prendere contatti col Centro di servizio e di conoscere le tante attività che vengono svolte. Saranno presenti altresì la direttrice del CSV Molise Lorena Minotti e il consigliere Piero Petrecca, tesoriere nazionale del CSVnet, l’associazione che coordina tutti i Centri di servizio italiani.

Il CSV Molise ha voluto promuovere un appuntamento conoscitivo, teso a unire le forze con le istituzioni locali, in modo da rendere ancora più efficaci le azioni che vengono garantite quotidianamente dalle associazioni e che risultano necessarie a fronteggiare le emergenze sociali accentuate dalla pandemia da Covid-19.

Viste le restrizioni vigenti, ogni associazione sarà rappresentata da un solo esponente, munito di green pass, che potrà accedere alla sala consiliare entro le ore 18.30.