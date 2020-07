Il sindaco non si occupa del cane randagio e l’Oipa informa la Procura

Le guardie zoofile Oipa di Campobasso hanno depositato presso l’Autorità Giudiziaria una denuncia nei confronti del Sindaco di un Comune molisano per il reato di omissione in atto d’ufficio e concorso omissivo in abbandono e maltrattamento animale. Il primo cittadino, intervenuto in seguito a richiesta delle guardie zoofile circa un cane abbandonato e stanziale presso il garage di un’abitazione privata, anziché attivare l’iter normativo previsto (interpellare i veterinari ufficiali e servizio accalappiatura e condurre il cane nel sanitario) pare abbia affermato che non è sua competenza occuparsi del cane randagio e che il Comune non poteva farsi carico delle spese, lasciando il cane randagio lì dov’era!

comuni, (ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281 e della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7 e relativo regolamento di attuazione n. 1 del 2006, delle Ordinanze Ministeriali vigenti e delle Circolari regionali), sono tenuti ad eseguire una serie di adempimenti, tra cui i principali sono:

Provvedere alla vigilanza e controllo degli adempimenti previsti dalle norme riferite al punto precedente, nonché delle specifiche norme di tutela del benessere degli animali, con personale adeguatamente formato e motivato;

Dotare la propria Polizia municipale di dispositivi di lettura dei microchip ISO compatibili al fine di verificare la identità dei cani catturati o rinvenuti sul territorio a mezzo di lettori;

Affidare i cani vaganti catturati, per i quali non è stato possibile procedere alla identificazione, ai rifugi sanitari pubblici o ai rifugi sanitari convenzionati;

Garantire, per i cani sprovvisti di proprietario in assenza di rifugi sanitari pubblici, anche in consorzio tra Comuni, il servizio di pronto soccorso direttamente o in convenzione con strutture veterinarie autorizzate;

Art. 4 del Regolamento n. 1 del 2006 Regione Molise recante norme per il mantenimento degli animali da compagnia e per la realizzazione e la gestione delle strutture di ricovero per cani, al comma 1 dispone che “I canili comunali ospitano esclusivamente gli animali catturati dal personale autorizzato dal Servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio. Nel caso di animali di proprietà, fatte salve eventuali sanzioni, sono a carico del proprietario le spese per il mantenimento ed eventualmente il costo del microchip e della sua applicazione. Nel caso di animali randagi, le spese per il mantenimento ed il costo del microchip sono a carico del Comune dove è avvenuta la cattura; le spese per l’applicazione del microchip sono a carico del Servizio veterinario della A.S.L”. Al comma 2 dispone che “La cattura viene effettuata su segnalazione del Comune, dei soggetti deputati alla vigilanza, delle associazioni di cui all’art. 9 della legge regionale n. 7/2005, o su iniziativa del Servizio veterinario A.S.L., qualora ne reputi l’opportunità, che, in tal caso, ne dà comunicazione al Comune competente” e al comma 3 dispone che “Qualora non dispongano di un canile comunale, i Comuni sono tenuti ad indicare alla A.S.L. il canile dove far ospitare gli animali catturati. In assenza di tale indicazione, il Servizio veterinario dispone autonomamente in merito”.