Il sindaco Nardacchione dona due computer alla Casa Santa Maria dell’Opera

CERCEPICCOLA. L’amministrazione comunale di Cercepiccola, in queste settimane d’emergenza, ha messo in campo diverse iniziative per supportare la popolazione e le famiglie bisognose. Nei giorni scorsi, inoltre, il sindaco Michele Nardacchione si è reso protagonista di un bel gesto. A raccontarlo è stato il dirigente scolastico dell’Istituto Matese, Nazzareno Miele: «Un bel gesto a favore della nostra Comunità scolastica dell’Ic Matese di Vinchiaturo ed in particolare di alcune alunne che frequentano il Plesso della Scuola Primaria di Cercepiccola e che sono ospiti presso la Casa Santa Maria dell’Opera Mater Orphanorum. L’amministrazione Comunale nella persona del Sindaco ha donato alle studentesse, che ne erano sprovviste, due computer che consentiranno alle stesse di seguire le lezioni a distanza attraverso i dispositivi informatici. Avevo evidenziato le difficoltà che incontravano le ragazze nel seguire le lezioni e l’impossibilità dell’Istituto, presso il quale sono ospiti, ad acquistare un nuovo dispositivo. Il Sindaco ha subito dichiarato la sua disponibilità e proposto di donare due PC del Comune, previa opportuna revisione e sistemazione. Un sentito ringraziamento va a tutta l’amministrazione Comunale e al Sindaco del Comune di Cercepiccola. È bello quando le Istituzioni collaborano e gratifica tutti noi come Comunità educante, in specie quando siamo mossi da buoni sentimenti e azioni concrete per operare e realizzare il bene comune». Un gesto esemplare quello del primo cittadino di Cercepiccola che ha dichiarato: «Questa pandemia ci ha fatto riscoprire il nostro lato umano, purtroppo e spesso offuscato dalle nostre vite frenetiche e veloci. Come sempre dico: “Fare del bene fa star bene se stessi e gli altri”. Grazie di cuore al Preside per le splendide parole spese nei miei confronti ed a tutte le varie attestazioni di stima ricevute che, saranno per me, uno sprono a fare sempre meglio nel mio ruolo di Sindaco di Cercepiccola e Presidente dell’Unione dei Comuni della Valle del Tammaro». Gianluca Caiazzo