Il sindaco Nardacchione conferisce un encomio al Luogotenente Neosi

CERCEPICCOLA. Nella mattinata di oggi, presso la Sala Consiliare del Comune di Cercepiccola, si è tenuta la cerimonia di conferimento dell’encomio al Luogotenente “carica speciale” in congedo, Ermenegildo Neosi. L’iniziativa è stata promossa dal sindaco di Cercepiccola, Michele Nardacchione, che ha voluto ringraziare Neosi, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, per il servizio prestato in questi anni. «Ho avuto l’onore di conferire un encomio per i suoi trenta anni di onorata carriera, svolti sul nostro territorio. Con grande piacere – ha commentato il primo cittadino – alla cerimonia, tenutasi in forma ristretta e rispettando le normative anti Covid, hanno partecipato il Comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Emanuele Gaeta, il Comandante della Compagnia di Bojano, Capitano Edgard Pica, i Militari della Stazione Carabinieri di San Giuliano del Sannio e l’Agente di Polizia Municipale di Cercepiccola Nicola Salvatore».

Gianluca Caiazzo