Il sindaco Gravina: «Qualcuno non comprende la gravità della situazione» (IL VIDEO)

Nel consueto messaggio il primo cittadino Roberto Gravina fa il punto della situazione Coronavirus in città: «C’è un po’ di preoccupazione. I casi registrati a Campobasso sono 9. Si tratta di persone tutte in isolamento che a distanza di 10 giorni hanno sviluppato la sintomatologia. Va fatta una ulteriore raccomandazione: se si tratta di qualcuno che ha rotto l’isolamento o sta tenendo comportamenti sbagliati, non si comprende la gravità della situazione. Evidentemente non sono bastate le sanzioni. La migliore mascherina è il distanziamento sociale Non ci eravamo illusi che dopo i tre giorni con zero casi di positività in città tutto fosse risolto, sapevamo e sappiamo ancora tutt’oggi che i numeri dei tamponi da processare quotidianamente sono sempre più rilevanti e che quindi l’ASREM sta proseguendo in un’analisi sempre più accurata, questo di per se ci dovrebbe far sentire più sicuri. – ha dichiarato il sindaco Gravina a fine giornata – I casi di oggi sono legati in parte a cluster conosciuti e monitorati nei giorni scorsi attraverso l’isolamento di persone che erano entrate in contatto con positivi, ma in parte sono afferenti a tamponi che sono stati fatti su personale amministrativo a lavoro presso una clinica cittadina. La clinica in questione, è bene precisarlo, è chiusa da diverse settimane, così come si evince dalle dichiarazioni dello stesso direttore della struttura, per cui si escludono situazioni di contagio per pazienti. Raccomando a tutti il rispetto ferreo delle misure stabilite dal Governo in questi giorni, a iniziare da domani, con la giornata del Venerdì Santo. – ha ribadito Gravina – Ci si attenga a quanto stabilito per le manifestazioni religiose dalla Curia e da Monsignor Bregantini e si evitino altre pericolose possibilità di assembramenti, continuo a ripeterlo, sia tra persone che vivono nello stesso palazzo e sia tra familiari che vivono in abitazioni separate e che pensano di poter passare le festività pasquali tutti insieme come se nulla fosse. La situazione per potersi avviare ad una nuova fase ha ancora bisogno di tempo e di pazienza da parte di ognuno di noi. Non siamo ancora nelle condizioni di poter pensare che a breve si torni alla normalità che conoscevamo prima di tutto questo».