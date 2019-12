Il sindaco Gravina ospite del programma Mezz’ora in più in onda su Rai 3

Domani, domenica 15 dicembre, alle ore 14.30, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, sarà ospite su Rai3 del programma Mezz’ora in più insieme al presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro. L’approfondimento giornalistico è condotto da Lucia Annunziata. La conduttrice accompagna i telespettatori tutte le domeniche nell’attualità politica con interviste, approfondimenti e servizi filmati. Solitamente il programma (che a volte va in diretta e altre in differita) ospita una sola persona, ma dal 2007 ci sono state anche puntate con 2 persone a confrontarsi così come accadrà nella puntata in programmazione per il pomeriggio di domani, domenica 15 dicembre.