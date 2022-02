Il sindaco Gravina: “Il Piano antenne è in fase di ultimazione”

Il primo cittadino chiarisce la posizione dell’amministrazione sull’installazione di un ripetitore di telefonia mobile in contrada Limiti e via San Giovanni

Sui lavori che riguardano l’installazione in Contrada San Giovanni e Contrada Limiti di un ripetitore di telefonia mobile, il sindaco Gravina, dopo aver anche interloquito direttamente con alcuni rappresentanti del Comitato della zona, ha voluto chiarire la posizione dell’Amministrazione.

“Il piano antenne del Comune di Campobasso, così come era stato preannunciato e definito nei mesi scorsi, è stato affidato lo scorso anno ed è in fase di ultimazione – ha spiegato Gravina – Al momento, sono in via di risoluzione alcune problematiche con l’ARPA che deve trasmetterci le informazioni necessarie per permettere alla società che si occupa di elaborare il piano, di portarlo a conclusione.

Giova infine ricordare che, anche il piano antenne, una volta approvato, non potrà impedire nuove installazioni, ma solo garantire che le stesse siano maggiormente rispettose delle aree cosiddette sensibili, a tutela della salute pubblica.”