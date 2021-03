Il sindaco Gravina ha accolto il nuovo prefetto di Campobasso

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha ricevuto a Palazzo San Giorgio la visita del nuovo Prefetto, dottor Francesco Antonio Cappetta, nominato lo scorso 4 marzo dal Consiglio dei Ministri presieduto dal premier Mario Draghi.

Si è trattato di un primo incontro che ha permesso al sindaco e al prefetto di tracciare un quadro generale dei temi sui quali sarà importante che tutte le forze istituzionali procedano in modo sinergico e propositivo, ovvero in primo luogo l’emergenza sanitaria e la campagna vaccinale.“Al nuovo prefetto Cappetta va il saluto e l’augurio di un buon e proficuo lavoro sul nostro territorio, da parte dell’intera Amministrazione che rappresento. – ha dichiarato Gravina – Sono certo che la disponibilità mostrata da ambo le parti durante questo incontro, servirà come base di partenza per approfondire i temi oggi emersi e ci condurrà a stabilire relazioni istituzionali agili, dirette e improntate alla tutela del bene pubblico e della sicurezza dei nostri concittadini.”