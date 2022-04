Il sindaco Gravina e l’assessore Praitano alla Casa di Riposo Pistilli per augurare buona Pasqua

Un momento necessario per riacquistare, sempre nella massima sicurezza, la necessaria abitudine alla ripresa di una quotidianità

Questa mattina, sabato 16 aprile, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e l’assessore alle Politiche Sociali del capoluogo di regione, Luca Praitano, si sono recati alla Casa di Riposo “Don Carlo Pistilli” in via delle Frasche, per portare gli auguri di Buona Pasqua da parte della città agli ospiti e agli operatori della struttura.

Ad accoglierli Luigi Sabella, Commissario straordinario della Casa di riposo ‘Don Carlo Pistilli’ e gli operatori della struttura che insieme agli ospiti hanno vissuto un momento di convivialità in piena serenità con il sindaco e l’assessore.

“Anche per gli ospiti e gli operatori delle Case di Riposo questa è una nuova Pasqua, – ha dichiarato il sindaco Gravina – un momento necessario per riacquistare, sempre nella massima sicurezza, la necessaria abitudine alla ripresa di una quotidianità più simile a quella che, per due anni, abbiamo quasi dovuto mettere nel dimenticatoio. Gli auguri dell’intera città di Campobasso per una serena Pasqua – ha detto in conclusione il sindaco – vanno agli ospiti della Casa di riposo ‘Don Carlo Pistilli’ e agli operatori che con il loro lavoro scrupoloso, ricco di attenzioni umane oltreché professionali, li hanno accompagnati in questo periodo pandemico che gradualmente stiamo cercando di metterci alle spalle”.