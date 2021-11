Il sindaco Gravina a Parma per partecipare all’Assemblea nazionale Anci

Ha preso il via oggi a Parma, la 38^ Assemblea nazionale dell’Anci che si è aperta con la partecipazione del Capo dello Stato Sergio Mattarella, e con quella del presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati.

“Rinasce l’Italia. I Comuni al centro della nuova stagione, questo il filo conduttore dell’Assemblea. – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, presente a Parma insieme all’assessore al Bilancio, Giuseppina Panichella, dove, nel pomeriggio ha partecipato all’assemblea plenaria – Al centro del dibattito dei vari pannel le dell’assemblea che andrà avanti fino a giovedì 11 novembre, ci sono le sfide che attendono il nostro Paese dopo il periodo buio della crisi pandemica.

Dopo anni di tagli alle casse delle autonomie locali e al personale dei nostri Comuni, – ha spiegato Gravina – abbiamo la speranza, come Sindaci, che il PNRR diventi lo spunto di una rinascita complessiva per le comunità che ci ritroviamo ad amministrare che non si sono piegate alle criticità sociali ed economiche che la pandemia ha prodotto.

Le istituzioni tutte, hanno ora il dovere di interloquire tra loro per affrontare con determinazione e slancio propositivo un momento di semina che non può più essere rinviato e permettere così, alle nostre popolazioni, di vivere compiutamente la stagione della rinascita, una rinascita che dovrà essere altamente inclusiva, democratica e con dei chiari obiettivi di sviluppo sostenibile.”

Domani, mercoledì 10 novembre, il sindaco di Campobasso è stato invitato a partecipare al tavolo di confronto, organizzato dall’Anci, sulle infrastrutture per una mobilità sostenibile. Insieme a Gravina vi saranno anche Michele Conti, Sindaco di Pisa, Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria, Vera Fiorani, Amministratrice Delegata di RFI, Jacopo Massaro, Sindaco di Belluno, Salvo Pogliese, Sindaco di Catania, Ernesto Tedesco, Sindaco di Civitavecchia, Angelo Sticchi Damiani, Presidente Automobile Club d’Italia.

Interverrà per l’occasione, Enrico Giovannini Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.