Il sindaco di Vinchiaturo Valente entra in Azione di Calenda e Richetti

“Con il sindaco di Vinchiaturo, Luigi Valente, entra in Azione un amministratore capace a generoso, apprezzato in tutto il territorio molisano. Insieme ai gruppi territoriali già costituiti lavorerà al radicamento del progetto politico e rafforzerà la costruzione del partito in tutta la regione”. Lo dichiara il Senatore di Azione Matteo Richetti a cui fa eco il sindaco Valente: “Da amministratore aderisco con convinzione a una formazione politica che valorizza la voglia di fare, di progettare e guardare al futuro. Il mio impegno sarà finalizzato alla costruzione di una rete capace di ospitare chi crede al confronto costruttivo e alla voglia di impegnarsi concretamente per il territorio”. “Azione in Molise – dice ancora Valente – sarà la casa della progettualità, della concretezza e di quell’impegno profuso al fianco delle esigenze dei cittadini in nome dei più alti valori etici e politici. Il mio grazie ai vertici del partito per avermi voluto in questo progetto che dà la spinta a quell’Azione di cui il Molise, nel dopo Covid, non può più permettersi di fare a meno”.