Il sindaco di Vinchiaturo: “Il punto vaccinale c’è, mancano solo i vaccini” (video)

Sono parole di esortazione quelle del sindaco di Vinchiaturo, Luigi Valente, che ha mostrato al Quotidiano del Molise il punto vaccinale allestito nell’area del Palasport comunale. La buona volontà e anche tanti volontari sono già pronti per poter contribuire alla campagna vaccinale che in Molise procede spedita. Il sindaco Valente rimarca che è stata sottoscritta la convenzione con Regione e Asrem, elemento che in buona sostanza si traduce nella disponibilità del sito, ma finché non arrivano i vaccini tutto è ancora fermo. Un grosso sforzo organizzativo che aspetta di essere utilizzato.