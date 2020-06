Il sindaco di Tufara scrive alle Poste per chiedere l’apertura quotidiana dell’ufficio postale

“Vista l’emergenza in corso -si legge nella segnalazione inviata dal sindaco di Tufara, Gianni Di Iorio, alle poste italiane- l’ufficio postale in oggetto ha subito un ridimensionamento sulle aperture che sono passate da quotidiane a giorni alterni (apertura Lun, Merc, Ven). Da due settimane molti cittadini mi hanno segnalato code lunghissime anche di diverse ore affinché si possano espletare le varie operazioni dedicate. Io stesso, sia stamattina sia lunedì 04 maggio, passando ho visto una coda di 30 persone in fila e ho ascoltato molte lamentele da parte dei cittadini in merito. Gli stessi mi rappresentavano che nel comune limitrofo di Gambatesa c’è stato un ritorno alla normalità con aperture quotidiane e ben due operatori negli uffici. Per quanto sopra in premessa, valutato che anche le indicazioni del Governo siano di un ritorno alla normalità graduale, visto che la popolazione sta ritornando ad espletare quelle che sono le quotidiane incombenze che comunque la situazione emergenziale precedentemente ha sospeso molti adempimenti che presuppongono un afflusso maggiore nei giorni a seguire, con la presente si chiede il ritorno, dalla prossima settimana, dell’Ufficio postale in parola ad una apertura quotidiana con gli orari previsti. Certo di un Vostro puntuale riscontro a quanto rappresentato, porgo distinti saluti”.