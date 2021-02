Il sindaco di Montenero ‘striglia’ i compaesani: “Basta giocare a carte nelle case e fare festa”

Sono due i nuovi positivi al Covid a Montenero di Bisaccia. “Del contagio della prima persona avevamo già contezza, dato che anche il suo nucleo familiare era risultato positivo -ha fatto sapere il sindaco Simona Contucci- La catena dei contatti è stata quindi già ricostruita da tempo. Anche l’altro positivo era a noi già noto e con la catena dei contatti già ricostruita.

Per quanto riguarda i dati complessivi, aggiornato al 13 febbraio, contiamo 21 positivi da tampone molecolare, 15 da tampone rapido antigenico, 3 positivi risultanti da tampone molecolare effettuato fuori regione e due soggetti sintomatici per contatti avuti con positivi, ma che non hanno ancora effettuato il tampone. Detto ciò, vi ricordo che questi ‘numeri’ non possono, anzi, non devono rappresentare un pretesto, o un alibi, per poterci sentire più o meno al sicuro. La condizione di emergenza sanitaria nazionale e mondiale, per chi fa finta ancora di non comprenderlo, non ce lo consente”. E poi il primo cittadino ha voluto poi ‘strigliare’ alcuni concittadini. “Continuano a riferirmi di persone che si ritrovano in casa per giocare a carte, per fare festa: questo rappresenta un enorme pericolo per voi stessi e per la comunità. E lo è ancor di più perché mi riferiscono di tante persone che hanno disatteso il divieto di spostamento tra regioni e che, a causa di questa ‘allergia’ alle disposizioni vigenti, hanno contratto il virus e contagiato successivamente parenti e amici. Le Istituzioni e le Forze dell’Ordine arrivano fino a un certo punto, poi subentra il buonsenso e la coscienza individuale. Non giriamoci dall’altra parte quando qualcuno si ammala, quando finisce in ospedale o addirittura perde la vita. Questa non è civiltà, ma la sua antitesi. Io vorrei una Montenero più consapevole, che non derida ma supporti, che non lasci correre ma che si interessi ai problemi aiutando a risolverli.

Un ringraziamento invece voglio rivolgerlo agli uomini delle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale e ai volontari della Protezione Civile, che in questo momento di grande impegno sia per il Covid che per l’emergenza neve, stanno fornendo un supporto straordinario, non risparmiando energie nel servire la comunità, nonostante i rischi che corrono quotidianamente e, a volte, le rimostranze di alcuni”.