Il sindaco di Isernia sospende i mercati settimanali

Questa mattina, lunedì 9 marzo, con propria ordinanza n. 45, il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, ha sospeso fino al prossimo 3 aprile lo svolgimento dei mercati settimanali del giovedì e del sabato.

La decisione è nata dalla considerazione che il contemporaneo afflusso di un gran numero di soggetti in un ambito alquanto ristretto, come l’area mercatale del centro storico, sia pericolosa e da evitare, in quanto certamente non è possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, testualmente prescritta dal DPCM del 4/3/20 e ribadita, proprio in funzione delle attività commerciali all’aperto e al chiuso, dall’articolo 2, lettera f), del DPCM dell’8/3/20.