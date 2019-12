Il sindaco di Guglionesi Bellotti azzera la giunta

REDAZIONE TERMOLI

Il Sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, ha revocato nomine e deleghe ai componenti della Giunta comunale. Provvedimenti indirizzati a Pino Aristotile, Giuseppina D’Onofrio, Giuliano Senese ed Elisa Carmela D’Astolto per l’esecutivo e per i consiglieri delegati a Corrado Del Torto, Barbara Morena, Michele D’Anselmo e Stefania Addesa. «E’ una scelta finalizzata alla verifica e al rilancio dell’Azione Amministrativa- ha fatto sapere Bellotti-che è stata comunque condivisa con gli assessori che si ritiene opportuna per una diversa ridistribuzione degli incarichi basata sulla propensione all’impegno che ciascuno e’ disposto a mettere in gioco per lo sviluppo e per la crescita della nostra comunità».