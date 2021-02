Il sindaco di Castellino conia moneta in onore di Maradona e anticipa l’Argentina

Castellino del Biferno ed il sindaco Enrico Fratangelo continuano a balzare agli onori della cronaca. Dapprima con il conio dei Ducati, la moneta comunale nata in risposta alla crisi economica che altro non è che un buono a circuito chiuso. Si tratta di una moneta adottata con decreto sindacale del 17 aprile 2020, facendo seguito al regolamento comunale del 2018 il cui contenuto cita il regio decreto del 1831 del re di Napoli Ferdinando II. Il ducato, valore uguale all’euro, è consegnato alle famiglie meno abbienti del paese che utilizzano le banconote per la spesa alimentare in negozi convenzionati con il Comune; gli esercenti possono poi riconsegnando al Comune le banconote ottenendo il denaro corrispondente.

Ma il 24 dicembre scorso, sulla sua pagina Facebook, il sindaco Fratangelo ha annunciato di aver coniato la moneta da 2 ducati con l’effigie di Maradona. Nello specifico i ducati sono dedicati non solo al «Pibe de Oro», ma anche alle vittorie nei mondiali e dello scudetto. La banconota da 5 è dedicata alla vittoria in Coppa Uefa del Napoli, quella da 10 all’immortalità del calciatore, la 20 ducati allo scudetto con tanto di urlo del riscatto e la 50 ducati alla Coppa del mondo. La 100 ducati, fresca di stampa, alla «Mano de Dios».

E allora mentre in Argentina si continua a discutere sulla proposta di di stampare la banconota da mille pesos con l’immagine di Diego Armando Maradona il sindaco di Castellino ha battuto tutti sul tempo.