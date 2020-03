Il sindaco di Campobasso: «Uniti e consapevoli»

Il sindaco di Campobasso, in merito alle attività commerciali, fa chiarezza dopo l’inserimento del Molise tra le zone “a controllo rafforzato”. Il primo cittadino ha ribadito di come siano chiuse palestre, piscine e centri sportivi. Mobilità? Consentita solo per ragioni di lavoro, per ragioni di carattere sanitario o per necessità oggetto di autocertificazione. «A nome della città di Campobasso devo spendere un ringraziamento particolare a tutti gli operatori sanitari e a tutte le persone che sono coinvolte in questa emergenza. Mi auguro che ci sia una maggiore responsabilità. Cerchiamo di essere tutti uniti e consapevoli».