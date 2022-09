Il sindaco di Campobasso presente alle celebrazioni per San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato

Oggi, 29 settembre, anche nella nostra città, come nel resto d’Italia, si sono tenute le celebrazioni per San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato.

Presente alla Santa Messa presso la Chiesa dei ‘SS. Bartolomeo e Paolo’ a Campobasso, officiata da don Franco D’Onofrio, Vice Cappellano della Polizia di Stato, insieme a tutte le autorità civili e militari del territorio, anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina.

“Gli uomini e le donne della Polizia di Stato che oggi festeggiamo attraverso il loro patrono, – ha detto il sindaco – sono i rappresentanti delle istituzioni del nostro paese che come loro missione hanno quella di portare i valori della solidarietà, della pace e della giustizia, tra la gente ogni giorno, vivendoli in prima persona con il sostegno dei propri familiari.

Al loro spirito di servizio dobbiamo riconoscenza come singoli cittadini e come comunità. Con professionalità ed impegno, questi uomini e queste donne sono chiamati, quotidianamente, ad assicurare il rispetto delle leggi e della sicurezza per la nostra società.

Auguri agli uomini e alle donne della Polizia di Stato, sempre al servizio del nostro Paese, da parte di tutta la nostra comunità cittadina.”