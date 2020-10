Il sindaco Contucci augura buon lavoro a Cimino, presidente dell’Odg Molise

“Rivolgo il mio personale augurio all’amico e concittadino Vincenzo Cimino – dichiara il sindaco Simona Contucci – che da ieri è il nuovo Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise. Il primo Presidente di Montenero di Bisaccia.

Ad Enzo giungano le più vive congratulazioni per questo ennesimo traguardo raggiunto nella sua carriera giornalistica, che lo pone dinanzi a una sfida sicuramente impegnativa sul fronte dei cambiamenti che stanno interessando questa importante categoria, oltre ai ringraziamenti per non aver mai dimenticato la sua Montenero.

Sono certa che il neo presidente Cimino, saprà interpretare con lealtà e intenso spirito di servizio questo nuovo e importante ruolo, puntando alla crescita del giornalismo molisano e avendo tra i suoi principali punti di riferimento, tra gli altri, l’articolo 2 della Legge n. 69/63 e il Testo Unico dei doveri del giornalista.

Ancora un caro augurio a te, Enzo, dalla tua Montenero di Bisaccia e auguri al Vicepresidente Cosimo Santimone, al Segretario Marcella Tamburello e al Tesoriere Andrea Nasillo”.