Il sindaco: «A Pacitti rinfresco la memoria con tutto quello realizzato»

Immediata la replica del sindaco, Lorenzo Coia: «Seconda ed ultima replica al Consigliere Pacitti A margine di un Consiglio Comunale sulle variazioni di bilancio a cui la minoranza consiliare ha deciso di non partecipare, confermando la tendenza a pontificare attaccando la maggioranza e a disertare i Consigli per non ascoltare le repliche. Per cui sono costretto, mio malgrado, a replicare alle accuse a mezzo stampa. Sulle questioni sollevate: Albergo Le Ginestre, Centro sociale, Case popolari, disservizi telefonici, contributi alle associazioni sportive, non aggiungo altro a quanto risposto nel comunicato precedente, ma spesso il Consigliere Pacitti confonde ruoli e competenze addossando al Comune anche il ruolo che dovrebbero esercitare le imprese private o i gestori del servizio telefonico. Sulle opere pubbliche è appena il caso di sottolineare quanto già completato da questa Amministrazione:

100.000 € Completamento Museo Archeologico Le Mura di Mennella, in via di affidamento la locazione dell’immobile;

503.000 € Miglioramento rete idrica Par Fsc 2007/2013;

134.000 € Scuole sicure adeguamento strutture 5° lotto funzionale;

578.386 € Impiantistica sportiva Campo Golf polivalente;

429.000 € Attivazione sistema Sprar accoglienza famiglie con minori;

44.000 € sistemazione strade provinciali Lagoni e Atinense;

31.000 € Finanziamento videosorveglianza comunale;

368.000 € efficientamento energetico pubblica illuminazione ;

270.000 € miglioramento rete fognaria comunale;

Totale 2.457.000 euro.

Se vado a memoria nella precedente consiliatura risultano sulla carta solo due opere di ristrutturazione casa comunale per 50.000 € e della piazza di Cerasuolo per 40.000 €, finite in perenzione per decorrenza termini avvio esecuzione opere. È Natale, al consigliere Pacitti auguro pace e serenità e l’augurio di preoccuparsi della sua famiglia e dei suoi affetti, cosa che farò anche io da pensionato, alla gestione della cosa pubblica lasci il compito ad altri che ne hanno capacità e competenza. Nella mattinata odierna con i soli voti della maggioranza è passata in Consiglio la variazione di bilancio prevista»