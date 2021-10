Il sindacato Unsic offre anche servizi per il “Superbonus 110%”: qualità e professionalità

Con esperienza decennale, il sindacato UNSIC garantisce e offre assistenza e prestazioni ai cittadini, con un team di esperti e professionisti che operano nelle due sedi: quella regionale di Isernia e quella zonale di Venafro.

L’ultima novità lanciata dall’Unione sindacale è l’affiancamento agli utenti per la richiesta del Superbonus 110%, tramite consulenza a privati e imprese, caricamento dei documenti sull’apposita piattaforma necessari alla cessione del credito e visto di conformità per il credito d’imposta. Il Superbonus 110% è, com’è noto, una misura di incentivazione, introdotta dal decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020, che punta a rendere più efficienti e più sicure le proprie abitazioni. Il meccanismo del superbonus prevede la possibilità di effettuare i lavori a costo zero per tutti i cittadini ed è soprattutto per questo che l’UNSIC si mette a disposizione di chiunque voglia usufruirne, con la garanzia dell’affiancamento di professionisti addetti al servizio.

Presso gli Uffici di Isernia in via G. Tedeschi, e di Venafro in via Vanvitelli 9, è possibile accedere a molteplici prestazioni. Oltre ad attività di patronato, Caf, centro assistenza agricola, servizi legali, finanza agevolata, contabilità, consulenza del lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro e intermediazione, si potranno anche richiedere consulti sulla decorrenza e gli importi della futura pensione, sul ricalcolo della pensione e altri servizi inerenti all’invalidità civile, sul sostegno al reddito, sulla compilazione delle domande per l’ottenimento dei sussidi erogati dai Comuni o altri enti e sull’adempimento di pratiche di ogni genere.

La sede isernina, che ha aperto da quasi un anno, ha avuto un’importanza strategica durante lo stato di emergenza sanitaria, ponendosi come punto di riferimento per le numerose categorie che, quotidianamente, usufruiscono dei servizi offerti dal sindacato per fronteggiare le proprie problematiche. Tutt’oggi si occupa del concreto supporto ai cittadini, ai privati e alle imprese che ancora hanno bisogno di aiuto a causa della crisi sociale ed economica che ha scatenato la pandemia.

Tutto questo in una parola: GARANZIA. La garanzia di avere un punto di riferimento in continua crescita professionale e che è sempre al passo con i tempi, per assicurare efficienza, celerità e chiarezza in ogni momento.

Orari di apertura e contatti delle sedi regionali:

ISERNIA – Via Giulio Tedeschi (Loc. San Lazzaro – C.C.le Angiolilli) dal Lunedì al Venerdì 9-13/15-18 _ 0865254750 – 3478383597 – unsicprovincialeis@gmail.com

VENAFRO – Via Luigi Vanvitelli n.9 dal Lunedì al Venerdì 9-13/15-18 _ 0865900006