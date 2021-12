Il sindacato di Polizia Coisp elegge il nuovo Segretario Generale Regionale

“Peppino Pica alla guida della struttura molisana”

L’Ispettore della Polizia di Stato Peppino Pica eletto all’unanimità Segretario Generale Regionale del Coisp Molise. Sindacalista di esperienza, con oltre 32 anni di servizio di cui 26 trascorsi nelle province molisane, si pone alla guida regionale di una delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della Polizia di Stato. Eletto all’unanimità nel congresso tenutosi il 9 dicembre 2021 ha già svolto l’incarico di Segretario Generale Provinciale di Campobasso ed in passato ha ricoperto altri ruoli di particolare rilievo.



“Sono orgoglioso di rappresentare, nella regione Molise, un grande sindacato come il Coisp ove la Polizia di Stato e i suoi appartenenti sono particolarmente apprezzati dalla collettività e dove i servizi resi al cittadino risultano sempre più incisivi per la salvaguardia del territorio e la prevenzione dei fenomeni delinquenziali. Il Coisp, nel panorama sindacale, si distingue – da sempre – per i suoi principi fondamentali dell’indipendenza e dell’autonomia del Sindacato ma anche per il particolare impegno profuso nella difesa dei diritti degli operatori di Polizia, curandone e tutelandone i diversi interessi”.

Così il nuovo Segretario Generale Regionale del Molise ha inteso tracciare il percorso sindacale che lo vedrà impegnato nei prossimi quattro anni, aggiungendo poi: “ringrazio tutti i delegati al congresso regionale per la completa fiducia riposta nei miei confronti e sono certo che la condivisione di idee e di principi con i Segretari Generali Provinciali di Campobasso ed Isernia, Pasqualino Florio e Domenico De Falco, possa consentire al Coisp Molise di raggiungere sempre maggiori risultati nell’interesse dei propri iscritti ma anche dei cittadini molisani ai quali va sempre assicurata sicurezza, tranquillità sociale e vicinanza delle Istituzioni e di chi le rappresenta come le donne e gli uomini della Polizia di Stato.”