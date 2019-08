Il sindacato dei medici: nella bozza del nuovo Pos non c’è il dea di II livello

E’ l’allarme lanciato da Anaao Assomed che in conferenza stampa ha denunciato la situazione critica dei Pronto Soccorso

«Nella bozza del Piano Operativo Sanitario 2019-2021 per il Molise, redatta dai commissari Angelo Giustini e Ida Grossi e al vaglio dei ministeri della Salute e dell’Economia, non è presente il Dea (Dipartimento di Emergenza e Accettazione) di II livello, identificato con l’ospedale Cardarelli di Campobasso». È l’allarme lanciato dal sindacato Anaao Assomed Molise, l’associazione medici e dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, che ha parlato tramite i suoi vertici, tra cui il segretario Massimo Peccianti, in conferenza stampa dalla struttura sanitaria del capoluogo, spiegando come questo tipo di dipartimento «ci permetterebbe di centralizzare tutti i pazienti politraumatizzati al Cardarelli di Campobasso il cui problema, ormai risaputo, è la Neurochirurgia».

Il Dea di II livello, infatti, assicurerebbe le funzioni di più alta qualificazione legate all’emergenza, tra cui la Cardiochirurgia, la Neurochirurgia, la Terapia Intensiva Neonatale, la chirurgia Vascolare, la chirurgia Toracica, secondo le indicazioni stabi- lite dalla programmazione regionale, in cui potrebbero rientrare anche le unità per Grandi Ustionati e le unità Spinali. L’altra emergenza denunciata dal sindacato riguarda il funzionamento dei Pronto Soccorso con «la carenza di personale a causa del periodo di ferie in essere, ma controbilanciata dalla dedizione di altri medici che rinunciano ai loro diritti per soddisfare la domanda massiccia di salute delle persone». Poi, l’affondo contro il sistema politico regionale attuale che per l’Anaao Assomed «fa arrivare risorse, ma non fa funzionare la sanità pubblica per interessi di clientelismo e per favorire il privato convenzionato e il privato “puro” ed è per questo che siamo dalla parte dei commissari Giustini e Grossi, i quali sono qui per risolvere un problema economico perché non si può affidare il risanamento del sistema pubblico a chi lo ha danneggiato». In ultimo, ma non da ultimo per importanza «il blocco per mancanza di personale a causa dell’esiguità delle borse nelle specializzazioni che sono a numeri fissi per mancanza di programmazione a livello nazionale». Tuttavia, per il sindacato, la buona notizia nel quadro negativo generale è «il nuovo contratto collettivo nazionale faciliterà l’ingresso di nuovi specialisti che aiuteranno tanti a mantenere il posto ammorbidendo l’effetto del pensionamento per la “Quota 100” con adeguato livello delle prestazioni».