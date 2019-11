La riunione al Ministero dell’Ambiente tra le Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale e di quello meridionale

Un milione 400mila euro per la messa in sicurezza del Sinarca. E’ questo il provvedimento che sostiene gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza del torrente che è stato sottoscritto presso la sede del Ministero dell’Ambiente nel corso dell’incontro al quale hanno partecipato le Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino centrale e dell’Appennino meridionale. Si è discusso e approvato diversi punti del Programma stralcio 2018, alla presenza del ministro Sergio Costa, del sottosegretario Roberto Morassut, del Direttore generale per la Salvaguardia del territorio e dell’acqua Maddalena Mattei Gentile e del Segretario generale del Distretto appennino meridionale, la dottoressa Vera Corbelli. «Abbiamo ottenuto – commenta Cavaliere – due risultati significativi che interessano in particolare due aeree particolarmente a rischio del nostro territorio. Importante la conferma del finanziamento per il Sinarca, considerati i disagi e i gravi danni causati negli ultimi anni dalle esondazioni del torrente,altrettanto importanti però gli interventi approvati dalla Conferenza istituzionale permanente a favore del Rava, che rientrano in un più ampio progetto (circa 5 milioni di euro in totale) che coinvolge il Centro Sud. L’obiettivo della Regione – conclude l’assessore – è incentivare e strutturare un piano di manutenzione e prevenzione di lungo periodo teso a tutelare ambiente, sicurezza dei cittadini e tutte quelle aziende che operano nelle zone più sensibili».