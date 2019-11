Il silenzio è la gentilezza dell’universo: bimbi a lezione di Stone Balancing

Un laboratorio particolare quello che è stato organizzato presso l’Istituto Comprensivo di Difesa Grande

Il silenzio è la gentilezza dell’universo. Un laboratorio particolare quello che è stato organizzato presso l’Istituto Comprensivo di Difesa Grande con la performance di Stone Balancing “Il silenzio è la gentilezza dell’universo” con Agostino Senese e Cico Stone. La manifestazione rientra nell’ambito dei laboratori didattici degli alunni della Primaria e degli alunni della Secondaria in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza. Un evento straordinario al quale hanno partecipato anche il sindaco Francesco Roberti e l’assessore alla Cultura del Comune di Termoli, Michele Barile. Un evento artistico straordinario che vede due artisti collaborare, due performer di stone balancing, si diletteranno in performance estemporanee, metteranno le pietre in equilibrio, coinvolgendo anche gli alunni più piccoli in un laboratorio didattico di cui si occuperà l’artista Agostino Senese, mentre Cico Stone, medita e opera davanti ai ragazzi.