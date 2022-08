Il Settembre Isernino scalda i motori: domenica 28 l’inaugurazione del Borgo del Merletto

Sarà inaugurato domenica 28 agosto, a partire dalle 17:00, il Borgo del Merletto, uno degli eventi di punta del Settembre Isernino. La mostra itinerante, promossa dall’associazione “Il merletto di Isernia – l’arte nelle mani”, sarà allestita nei vicoli adiacenti la Fontana Fraterna. Resterà aperta al pubblico fino al 31 ottobre.

Sono attesi visitatori da tutta Italia: l’iniziativa è infatti unica nel suo genere e ha già riscosso l’attenzione da parte di altre associazioni italiane impegnate nella promozione di questa arte.

Ad accogliere i visitatori ci saranno le merlettaie al lavoro nei vicoli del centro storico. Sarà inoltre possibile rivivere le emozioni di un passato che oggi sembra distante anni luce. L’associazione ha infatti pensato di riaprire case e antiche botteghe: in particolare saranno allestite una sala da pranzo – con tovaglie realizzate al tombolo – e una camera da letto, con coperte e lenzuola arricchite da pizzi e merletti.

Sarà inoltre possibile ammirare un artigiano al lavoro, mentre realizza pallone, fuselli e scannetti.

Negli altri fondaci saranno esposti altri capolavori realizzati al tombolo, oltre agli strumenti che abitualmente utilizzano le merlettaie. In esposizione anche uno scannetto risalente alla prima metà del XX secolo.

Nella caratteristica piazzetta alle spalle della Fraterna – fulcro di questa iniziativa – sarà possibile ammirare “L’albero della felicità”, realizzato interamente al tombolo in occasione del Natale 2021.

Lobiettivo dellassociazione Il merletto di Isernia è chiaro: far conoscere ai visitatori la grande tradizione del tombolo isernino, ma soprattutto rilanciarla e promuoverla oltre i confini regionali.

In effetti in questi ultimi due anni sono stati fatti passi da gigante: Isernia ha riscosso ampio interesse a livello nazionale, poiché è considerata la città con il maggior numero di merlettaie in attività.

L’associazione “Il merletto di Isernia” è infatti composta da oltre 200 socie: “Abbiamo cominciato a muovere i primi passi – spiega la presidente, Carmela Iavarone – durante il primo lockdown.

È nata così l’idea di realizzare l’albero della felicità. Siamo andate oltre ogni aspettativa: tante donne hanno rispolverato le attrezzature abbandonate nelle soffitte e si sono rimesse al lavoro. Oggi la nostra associazione è diventata un punto di riferimento anche per altre città italiane note per i merletti. Abbiamo anche realizzato un vestito per la Barbie in collaborazione con la Mattel”.

Anche l’idea di dare vita al Borgo del Merletto va in questa direzione. La mostra permetterà infatti di conoscere più a fondo le tecniche di lavorazione e i veri e propri capolavori realizzati a colpi di fusello. Nella prima fase si potrà visitare il Borgo del Merletto ogni giorno. Successivamente la mostra itinerante sarà aperta ogni sabato e domenica e in tutte le occasioni in cui i gruppi di turisti ne faranno richiesta. Alcune giovani volontarie saranno a disposizione per raccontare la storia di un’arte che da secoli caratterizza la città di Isernia. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook dedicata.