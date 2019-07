Il Sente tornerà di proprietà dell’Anas, a breve il passaggio di consegne

AGNONE

FRANCESCO BOTTONE

«Siamo in dirittura d’arrivo. La pratica è sui tavoli romani dove si attende solo la firma ufficiale per il passaggio di consegne tra Provincia di Isernia, attuale gestore dell’arteria, e i dirigenti dell’Anas che garantiranno uomini e mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada, anello di congiunzione tra alto Molise e Abruzzo».

La fonte confidenziale, molto vicina all’Anas, annuncia la imminente ristatalizzazione della ex Istonia 86, nel tratto stradale che va da Pescolanciano fino a Castiglione Messer Marino, passando per Agnone, attraversando due Province e due Regioni. Un passaggio all’Anas auspicato da tutti e sul quale sta lavorando da tempo il consigliere regionale Andrea Greco, che è agnonese, ma di origini abruzzesi, precisamente di Fraine, nell’Alto Vastese appunto. Il passaggio all’Anas dell’importante arteria di collegamento tra Abruzzo e Molise significherebbe principalmente che il viadotto Sente, quello chiuso dal settembre scorso per un poco credibile rischio crollo, verrebbe sfilato dalla gestione della Provincia di Isernia per tornare ad essere un’opera di “proprietà” Anas appunto. La ristatalizzazione è stata la richiesta formulata da tutti gli attori politici all’indomani della chiusura al traffico dell’imponente viadotto che collega le due realtà territoriali al di qua e al di là del Sente. L’ex governatore d’Abruzzo, Luciano D’Alfonso, ora senatore della Repubblica, si impegnò pubblicamente per tentare il miracolo di far tornare il ponte sotto la gestione Anas. L’esponente politico del centrosinistra, che ha lavorato in Anas proprio in Molise, vanta importanti agganci ai vertici dell’azienda e proprio la sua azione persuasiva potrebbe essere determinante. Intanto il consigliere regionale Greco continua la sua opera certosina presso la sede centrale dell’Anas. Nei giorni scorsi è stato negli uffici romani dell’azienda partecipata proprio per perorare la causa della ristatalizzazione della strada 86. Da Roma Greco è tornato fiducioso, anche se lo stesso non si è sbilanciato in dichiarazioni ottimistiche circa il passaggio sotto la gestione Anas. Il problema è che la messa in sicurezza dell’ormai famosa terza pila del viadotto è in fase di autorizzazione presso il Provveditorato opere pubbliche di Napoli. Un eventuale passaggio all’Anas, in questa fase, rischia di paralizzare l’iter autorizzativo dei lavori di messa in sicurezza. Un pericolo che tuttavia non si rischia di correre, perché la tempistica dei due processi sarà piuttosto diversa, stando almeno alle indiscrezioni trapelate dagli ambienti vicini al consigliere regionale Greco. Alla luce di queste considerazioni e delle notizie, sia pure informali, che giungono dall’Anas, la vicenda dovrebbe procedere su due binari paralleli: la messa in sicurezza della terza pila, già finanziata dal Governo centrale con due milioni di euro, andrà avanti sotto l’egida della Provincia di Isernia, attualmente ancora ente gestore del viadotto; subito dopo, a lavori completati e magari dopo la riapertura al traffico veicolare della struttura, si passerà nuovamente alla gestione Anas. A quel punto l’azienda partecipata farà tutte le sue valutazioni in merito alla sicurezza e alla fruibilità dell’intera opera viaria.