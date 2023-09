Il Senatore Giuseppe Lumia a Macchia d’Isernia per parlare di bullismo e valori socialiIl

Il senatore Giuseppe Lumia già Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia a Macchia d’Isernia martedì 5 settembre alle ore 18:00 per parlare di Bullismo e valori sociali.

I comportamenti da bulli, troppo spesso sottovalutati non riguardano solo zone periferiche o di emarginazione delle grandi città ma interessano tutte le classi socioeconomiche potendosi manifestare non solamente in ambiente scolastico, ma anche in altre realtà di aggregazione sociale giovanile. Un atteggiamento, un modo di parlare o di vestire, un handicap fisico seppur lieve possono divenire motivo di scherno e di derisione; in questi casi la vittima si sente sola, ha paura di riferire sulle violenze psicofisiche che è costretta a subire e teme vendette fino al punto estremo di essere costretta in alcuni casi a cambiare istituto scolastico.

Di questi temi si parlerà nella Piazza Baglio nel borgo del comune di Macchia d’Isernia 4 tappa del progetto “Il Bullismo non va in Vacanza” organizzato dalle associazioni Genitori Arcobaleno Odv Venafro, La Rosa e il libro, Stop Bullismo Odv, con il Patrocinio della Pro Loco Maccla e il comune di Macchia d’Isernia, interverranno Giuseppe Lumia gia’ Presidente Commissione Parlamentare Antimafia, Angela Di Burra Psicologa dell’età evolutiva – Presidente della Commissione della Parità e Pari Opportunità Regione Molise, Paolo Scarabeo Direttore Quintapagina.eu e Presidente Associazione “Don Milani” e Delia Rita Di Meo Legale e Vicepresidente “La Rosa e il Libro”.