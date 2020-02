Il senatore Di Marzio impassibile… Fino al passaggio di due con la mascherina

A “Propaganda live”, in onda su La7, le immagini dell’ex M5S: «Intorno a lui, il mondo asiatico si muove e lui sta sempre lì, finché poi…»

ROMA. «Attenzione adesso… Ecco qua, che eleganza, ha una postura… Intorno a lui, il mondo asiatico si muove e lui sta sempre lì. A sentire de’ quarto (in obliquo, in dialetto romanesco), finché poi… Il periocolo all’improvviso!». Diego Bianchi, conduttore di “#Propaganda virus” (che precede “Propaganda live”) in onda ogni venerdì in prima serata su La7, ha commentato, con una spessa vena di ilarità e sarcarsmo, le immagini del senatore molisano, Luigi Di Marzio (ex M5S ora al gruppo Misto) che assisteva, elegante come un nobile di qualche secolo fa, ed imperturbabile ad un’intervista in strada a Roma, quando poi sono passate due persone con la mascherina al viso che riporta inevitabilmente alla mente l’epidemia in corso del Coronavirus partita dalla città cinese di Wuhan. Un modo per strappare un sorriso ai telespettatori cercando di sdrammatizzare per un attimo l’emergenza sanitaria del momento.