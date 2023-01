Il senatore Della Porta incontra i ragazzi di Gioventù Nazionale di Termoli

Nella giornata del 5 gennaio a Termoli i ragazzi di Gioventù Nazionale hanno organizzato un momento di formazione politica.

Presenti il senatore Costanzo Della Porta, il vice-presidente nazionale di Gioventù Nazionale Francesco Di Giuseppe, il vice-presidente regionale Giuseppe Terone e la coordinatrice comunale di Termoli Irene Salome.

-I ragazzi sono la nostra finestra sul presente e sul futuro- dice Della Porta -vederli così interessati alla cosa pubblica e all’altro è stimolante. La politica vera, sentita per la gente, parte da questi momenti e da questa età. Essere presente in queste occasioni arricchisce anche me-.

Poi Francesco Di Giuseppe: -Sono affezionato alla comunità molisana di Gioventù Nazionale. L’ho vista crescere e maturare. Questi momenti di formazione sono sempre utili: non si smette mai di imparare-.

-Ci sono tanti nuovi ingressi e tanti nuovi ragazzi giovani che sentono il desiderio di mettersi a disposizione per la comunità- dice Giuseppe Terone -nelle fasce più giovani di un movimento giovanile è importante che ci sia costante ricambio e aggiornamento. Siamo estremamente soddisfatti della diffusione dei nostri messaggi-.

Irene Salome: -Termoli e non solo: abbiamo nuovi ingressi da tanti altri paesi del basso Molise. Segno che il seminato sta fruttando-.