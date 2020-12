Il senatore De Bonis a Montenero di Bisaccia: «Sostenere l’agricoltura, il motore trainante dell’economia»

Agricoltura, valorizzazione delle eccellenze italiane, ristoro (economico) ai tempi del Covid e tante altre tematiche riguardanti il mondo legato alle filiere, hanno contraddistinto l’incontro, svoltosi a Montenero di Bisaccia, che ha visto la partecipazione del senatore Saverio De Bonis, promotore di tantissime iniziative a sostegno delle imprese agricole presenti nel Mezzogiorno e in Italia in genere. «La crisi Covid – ha detto il senatore di recente in un post affidato ai social – pone all’attenzione degli economisti un dato certo: le industrie calano il loro fatturato dell’11%. Per altro verso, sempre in questo periodo pandemico, si rileva che l’agricoltura è stata il motore trainante dell’economia. Non ho mai smesso di pensare che il settore primario è il cuore pulsante dell’economia, oltre al fatto che gli stessi agricoltori sono i guardiani dell’ambiente. Tuttavia, questo settore anziché essere rivalutato viene spesso denigrato e discriminato. Basti pensare al sottocosto praticato dalle industrie che cercano di approvvigionare la materia prima a mezzo delle cravatte che chiamano filiere. La mia prossima battaglia sarà proprio questa: intervenire a tutela degli agricoltori succubi dei contratti di filiera anche perché, queste, potrebbero rappresentare un modo per eludere la normativa sulla libera concorrenza». Il senatore De Bonis, nella sua azione ad ampio raggio sostiene anche, attraverso una associazione, il controllo su pasta e semole per verificarne gli standard di qualità a partire dalla materia prima (il grano).