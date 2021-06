Il seme nascosto nell’Uomo di Terra

XI Domenica del tempo ordinario (anno b)

Mc 4,26-34

Questo brano è tratto dal capitolo IV del Vangelo di Marco, una raccolta di parabole che si incentrano sul misteri della Rivelazione e della Salvezza (strettamente correlati), sulla loro accoglienza e sugli effetti che questa comporta. Gli esempi sono ispirati da immagini familiari, tratte dalla quotidianità di quei tempi. Infatti, un’abilità tipica di Gesù era quella di esprimere concetti d’insondabile profondità attraverso elementi umili e sorprendentemente comuni. Nonostante ciò le sue parabole restano una miniera d’insegnamenti sui misteri divini letteralmente inesauribile. È il caso di questa parabola, tratta da un fatto così comune da restare insignificante per ai più, ma non certo per il Maestro.

+In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa.+

Gesù è quel seme che Dio ha “piantato” nell’immacolato giardino della Vergine Maria, a sua volta piccolo seme di nuova creazione innestato nel terreno del mondo ferito: non a caso i padri le daranno l’appellativo di nuova Eva. Tutto ciò perchè si compisse il disegno ricapitolare tutto nel suo figlio Gesù (cfr. Ef 1,10). Dopo essere stato accolto in Maria, il terreno fertile e buono, questo seme, il Cristo, Parola di Dio, giungerà per mezzo del Vangelo al cuore dell’umanità (cfr. Gn 2,7) che se sarà terreno buono (cfr. Mc 4,1-20) attraverso la semina, ovvero: la predicazione ed il battesimo, porterà il suo frutto. È importante sottolineare come questo progetto d’amore coinvolge l’universo intero e non soltanto l’uomo, che comunque si distingue dalle altre creature in quanto ha verso di loro una responsabile potestà (cfr. Gn 2,15). Tale processo è irreversibile, infatti si compirà con o senza l’assenso dell’uomo, sia che il seme dormi (rifiuto della partecipazione all’opera della Salvezza), sia che vegli (accoglienza fruttuosa della Parola), sia di notte (nell’ostilità e nella persecuzione) che di giorno (in tempi di pace e prosperità).

+Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura».+

Un’immagine ardita: la terra (l’umanità che ha accolto il Vangelo) produce spontanea, indipendentemente dai fattori variabili, la spiga di grano, tutto nel tempo prestabilito per il compiersi del piano della Salvezza. Il seme (la Parola) fa crescere lo stelo (la Chiesa) che porta il suo frutto: i salvati, i quali verrano raccolti per i granai del cielo (la mietitura).

+Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra».+

I primi cristiani: un umile movimento che si confondeva fra i tanti presenti all’epoca, è diventato la prima religione al mondo. Senz’altro questi versetti rappresentano una profezia che si è avverata: dal seme piccolissimo è nato un albero che ospiterà tutto il genere umano, un unico tronco dai tanti rami. Sono molte infatti le ramificazioni di famiglie e carismi che traggono linfa dalle medesime radici.

+Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.+

Il termine “parabola” prende origini dal greco antico “parabolé”, letteralmente “paragone, similitudine, comparazione”. Si sa, un’immagine è molto più facile da ricordare rispetto a un intero discorso. Infatti, le parabole di Gesù, potrebbero essere paragonate a un dipinto capace di imprimersi nell’immaginario di chi lo ascoltava. Una volta memorizzate, il discepolo poteva contemplare queste immagini per comprederne gradualmente il significato, arricchendosi così grazie alla loro profonda simbologia. Gesù utilizzava questa strategia comunicativa anche per rivelare gradualmente ai neofiti, le rivoluzionarie prospettive che egli stesso proponeva riguardo all’avvento del Regno. La scelta dell’utilizzo delle parabole poteva essere anche un modo per “criptare” alcuni aspetti il messaggio di Gesù (come ad esempio la sua divinità), allo scopo di difendere la prima comunità cristiana dai suoi implacabili nemici, ma anche una propedeutica efficace che permetteva di esplorare le profondità dei suoi contenuti, attraverso la contemplazione delle immagini proposte dal carpentiere di Nazareth.

Felice Domenica

Fra Umberto Panipucci