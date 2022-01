Il segretario comunale lascia Isernia, è stato chiamato da Mastella a Benevento

Il nuovo segretario generale del Comune di Benevento è Riccardo Feola, attualmente in servizio a Isernia.

Feola sarà a capo della burocrazia di Palazzo Mosti, dopo essere stato nominato dal sindaco, Clemente Mastella, a seguito della sua istanza. L’ultimo incarico ricevuto da Feola è stato ad Isernia dove era stato nominato a capo della burocrazia comunale della città molisana dall’ex sindaco d’Apollonio.

Tante le esperienze di Feola in vari regioni d’Italia, come in altri luoghi della Campania, tra i quali Avellino, e in Emilia-Romagna, dove è stato in servizio al comune di Cervia.