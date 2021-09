Il San Timoteo sempre più nel baratro: niente più disponibilità h24 per Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

Il ‘vaso di Pandora’ sembra ormai essere stato scoperchiato e per l’ospedale San Timoteo di Termoli ogni ora che passa sembra essere sempre più un passo verso il declino. Dopo Cardiologia che si appresta a chiudere e dopo la sofferenza del reparto di Chirurgia, ora è il turno di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. A divulgare la nota del Responsabile di Servizio, il dottor Camilleri è stato il presidente del Comitato San Timoteo Termoli che ha fatto sapere che “Il dottor Francesco Camilleri dal giorno 1 settembre sarà costretto a distribuire, temporaneamente e fino all’arrivo dl ulteriore personale medico, i turni dl pronta disponibilità endoscopica tra gli ambulatori di Gastroenterologia dei due Ospedali: Cardarelli e San Timoteo. Infatti, da tale data resteranno in servizio quattro gastroenterologi incluso il sottoscritto (due in Servizio presso il Cardarelli e due presso il San Timoteo) che potranno effettuare i turni di Reperibilità endoscopica e sarà pertanto impossibile garantire le pronta disponibilità h24 presso ogni ospedale. Si prega pertanto i colleghi della SC Emergenza territoriale e Centrale operativa 118 di far riferimento ai turni dl reperibilità endoscopica per decidere in quale ospedale portare i pazienti con urgenza endoscopica, (emorragia digestiva o ingestione dl corpi estranei). In caso di urgenza endoscopica per i pazienti ricoverati si chiede ai colleghi dei vari reparti di prendere contatti con il gastroenterologo reperibile tramite gli operatori del Centralino per valutare il quadro clinico e, se necessario, organizzare l’eventuale trasferimento presso l’ospedale in cui è attivo il servizio di pronta disponibilità”.