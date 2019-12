«Il San Timoteo dimenticato», i 4 Moschettieri in Commissione

L’audizione in Commissione regionale per discutere del futuro dell’ospedale di Termoli

Sono stati convocati in IV Commissione consiliare regionale per discutere della situazione del San Timoteo e di tutto il basso Molise i rappresentanti del Comitato “Voglio nascere a Termoli”. Sotto la lente i recenti incontri che i commissari ad acta della sanità molisana hanno tenuto in alto Molise «mentre Termoli e il basso Molise sembrano essere stati dimenticati – hanno affermato i quattro Moschettieri in una diretta Facebook – cerchiamo di battere sulla sanità bassomolisana che sta venendo esclusa dalle conversazioni perché non ci sta difendendo nessuno. Vediamo molto disinteresse nei nostri confronti e non vediamo l’impegno nei confronti del basso Molise. Non sappiamo se dipende dai nostri politici o dai consiglieri che abbiamo in Regione ma sicuramente ognuno si sta guardando il proprio orticello. Non venire neanche citati nelle interrogazioni parlamentari non è molto carino nei nostri confronti». Il Comitato Voglio nascere a Termoli ha intenzione di portare anche delle proposte per cercare di salvare l’ospedale San Timoteo di Termoli.