Il saluto del Sindaco Gravina e della città di Campobasso al colonnello Emanuele Gaeta

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha ricevuto con piacere la visita, a Palazzo San Giorgio, del colonnello dei Carabinieri di Campobasso, Emanuele Gaeta, che ha voluto salutare i vertici dell’Amministrazione comunale prima di lasciare il Molise e il suo incarico di comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Campobasso. “Dispiace dover salutare un ufficiale e una persona con la quale la nostra Amministrazione e la nostra comunità cittadina in generale ha costruito, negli anni, un rapporto sincero, vero e soprattutto fruttuoso per tutti. – ha dichiarato il sindaco di Campobasso – Nel ringraziare il colonnello Gaeta della sua collaborazione per tutto quanto insieme, Comune e Arma, hanno potuto realizzare nel periodo del suo comando qui a Campobasso, a nome della nostra città, voglio approfittarne per augurare al colonnello un proseguimento di carriera che gli porti le soddisfazioni professionali che ha dimostrato ampiamente di meritare.”