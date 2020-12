Il Rotary di Isernia consegna 2.500 euro alla Caritas

Sabato 19 dicembre 2020, ore 12.00 presso l’Emporio della Solidarietà di Isernia, Corso Risorgimento (sotto i portici del Liceo Scientifico), alla presenza del Sindaco Giacomo D’Apollonio e di S.E. il Vescovo don Camillo Cibotti, il Presidente del Rotary Club di Isernia, Massimiliano Belfonte, consegnerà alla Caritas di Isernia, nella persona del Presidente Paolo Orabona, un assegno di € 2.500 da parte di tutti i Soci. Il Rotary Club di questa città vuole dare il proprio supporto, anche in vista del Natale, a quanti, in questo momento, si trovano in difficoltà.