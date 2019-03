Il Rotary Club di Larino inaugura pannello turistico

REDAZIONE

Un’iniziativa volta alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della Città di Larino quella promossa dal Rotary Club. Alla presenza del Sindaco Puchetti, il club ha inaugurato questa mattina il pannello turistico messo a dimora davanti alla chiesa di San Francesco, in pieno centro storico.

«L’obiettivo – ha dichiarato il Presidente del club frentano Antonio Guarino – è quello di continuare, sulla scorta delle esperienze degli anni precedenti, l’opera di implementazione dell’offerta turistica della nostra comunità offrendo ai visitatori la possibilità di orientarsi tra le bellezze offerte dal borgo.

Una svolta tutta digitale, quella messa in atto dal Rotary Larino: sul pannello di identificazione si potrà infatti trovare il codice QR – Code, da leggere tramite il proprio smartphone, che servirà a collegarsi in maniera immediata dal proprio cellulare ad una specifica pagina web dalla quale apparirà la traduzione del testo in lingua inglese e spagnola. Un grazie particolare al nostro segretario Paolo SIA, ideatore e curatore del progetto, al socio onorario Peppino Mammarella (Responsabile dell’Archivio Storico Diocesano di Termoli-Larino) che ha redatto il testo del pannello, alla professoressa Italia Lallo per la traduzione in lingua inglese, a Stefano Ricci per la traduzione in lingua spagnola ed alla Presidente incoming del club di Larino, Luana Occhionero, per il supporto tecnico.