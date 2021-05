Il romanzo in Italia (V): D’Annunzio

di Leonardo Lavacchi*

Gabriele D’Annunzio (1863-1938) dominò la scena letteraria – e non solo – italiana per un lungo periodo a cavallo dei due secoli, abbinando alla sua vasta cultura classica una fine sensibilità per tutte le nuove esperienze europee. La sua prosa è elegante, espressiva, ricca di immagini, di similitudini, di metafore: James Joyce ne ammirò la perfezione musicale. Per Thomas Mann invece era un “buffone d’artista”, un “pallone gonfiato avido di ebbrezza”. I due giudizi sono complementari e non contrastanti perché questo maestro della forma era, per usare un’espressione cara a un nostro vecchio insegnante, vuoto come una canna. Alcuni critici attuali invitano a distinguere il giudizio sul personaggio da quello sullo scrittore, ma non pensiamo che il risultato sia molto diverso. In realtà le acquisizioni straniere sono più saccheggiate che assimilate, adottate per quanto poteva essere utilizzato allo scopo di ottenere il favore del pubblico, che del resto fu eccezionale, ma scarsamente elaborate. Per questo i personaggi dei suoi romanzi sono monolitici e immutati dall’inizio alla fine. Per questo è possibile seguire la cronologia delle sue letture nella cronologia delle sue opere.

L’influsso del verismo di Verga è presente nei primi racconti e in parte anche nel primo romanzo, Il piacere (1889). Ma D’Annunzio aveva già scoperto un nuovo modello: nel 1884 era uscito in Francia À rebours, e la figura dell’eroe esteta decadente plasmata da Huysmans era disponibile per chi volesse approfittarne. Il successo del pescarese fu eclatante grazie a quella che già si presentò come una capacità rappresentativa eccezionale. L’impressione che se ne ha è però che le idee, i sentimenti, i moti di personaggi carenti di spessore psicologico, non costituiscano il centro d’interesse, ma piuttosto il pretesto per delle mirabili descrizioni di tappeti e tendaggi, vasellame e cristallerie, veli e scialli. Il protagonista si presenta con un cliché che si ripeterà in tutti gli altri romanzi, probabilmente quello che l’autore avrebbe voluto essere: nullafacente nobile e ricco, oltre che esteta raffinato.

D’Annunzio conobbe poi gli autori russi e scrisse L’innocente (1891). Il senso irrimediabile del peccato che è in Dostoevskij pervade il libro, senza che vi sia sviluppo credibile. L’alternativa esiste, ed è quella scelta dal fratello del protagonista: sulla scia di Tolstoj il contatto con la natura, il lavoro dei campi. Ovviamente il proprietario terriero i campi li fa lavorare ai plebei, e infatti appare nel romanzo la figura del plebeo ideale: lavoratore instancabile, servo fedele che brilla di luce riflessa ammirando incondizionatamente il padrone. Anche noi restiamo ammirati da come il nostro riesca a portare avanti per tante pagine, grazie al dominio assoluto della parola, una situazione statica e inconsistente.

Ne Il trionfo della morte (1894) assistiamo al conflitto karamazoviano fra il figlio e il padre depravato. Qui la depravazione del padre consiste soprattutto nel voler lasciare parte dei suoi beni ai figli naturali a scapito di quelli legittimi. E pensare che quello era il tratto più umano manifestato da Mastro Don Gesualdo! Tolstoj invece è ormai superato, e risulta impraticabile, dopo improbabili tentativi, sia la via religiosa sia quella agricola. Appare la donna sensuale, lasciva, un po’ selvaggia, che tradisce le sue origini non nobili, oltre che nella forma delle mani, proprio in quanto riesce a comunicare con dei plebei tanto primitivi. Il protagonista che la mantiene si suicida e pensa bene di uccidere anche lei per evitare che con altri – potrebbero perfino essere dei borghesi! – si degradi alla condizione di mantenuta.

Sono invece nobilissime le tre pulzelle de Le vergini delle rocce (1895). Ma intanto D’Annunzio ha scoperto Nietzsche, e con lui la legittimazione filosofica del proprio egotismo: sappiamo bene quali distorsioni mentali abbia provocato il concetto di Uebermensch in chi non l’abbia interpretato come oltreuomo tendente al superamento dei propri limiti, ma come superuomo che aspira ad affermare superiorità e predominio sugli altri. Il protagonista soffre per il decadimento della società. Sa che il regime più giusto, desiderato da tutti e soprattutto dalla plebe, è la monarchia assoluta, che però non è vigente per l’inettitudine dei legittimi sovrani, così pusillanimi da concedere delle costituzioni limitative del proprio potere. Ci vuole qualcuno che prenda in mano le redini e imponga la propria reggenza, un futuro re di Roma che riconduca l’Italia alla passata gloria: e se non c’è bisogna farlo. Lui è maschio, ci vuole la femmina, una delle tre vergini del titolo. La scelta non sembra delle migliori perché va a cadere su di una famiglia di antica nobiltà ma nella quale il padre è un po’ rimbambito, la madre completamente pazza, due fratelli hanno paura della propria ombra e, delle tre vergini, una ha scelto di sposarsi con Cristo e di chiudersi in convento, una si sta suicidando cospargendosi continuamente di profumi e la terza, l’unica che sembra avere un po’ di sale in zucca, non si può sposare perché deve occuparsi di quel branco di disgraziati. Tutto questo andava esposto per sottolineare la suprema abilità con la quale il nostro riesce a portare avanti per pagine e pagine questa caterva di sciocchezze, deliziandoci al solito con mirabili descrizioni delle vergini e delle rocce, di giardini fioriti e di giardini sfioriti, di fontane che cantano quando i poveri fratelli riescono a sopportarne il rumore.

E poi Il fuoco (1900). Qui il superuomo è davvero super, che poi è come D’Annunzio si vedeva o si voleva vedere: acclamato, osannato, attorniato da uno stuolo di ferventi ammiratori che pendono dalle sue labbra, destinato a creare un’opera di valore supremo. Ed ha trovato l’anima gemella, un’attrice un po’ attempata, in un legame che ricalca nel romanzo quello dell’autore con Eleonora Duse. E come il protagonista rappresenta la perfezione virile per le sue capacità artistiche e intellettuali oltre che per la sua personalità eccelsa, così l’amante rappresenta l’ideale di perfezione femminile che si manifesta nella sua massima aspirazione, quella di servire cotanto uomo. C’è da sperare che la Divina non assomigliasse troppo alla Foscarina del romanzo, perché questa donna che vive nel terrore quotidiano di scoprirsi nello specchio un filo bianco fra i capelli, fa tanta pena da offuscare qualsiasi grandezza. Non possiamo evitare di ricordare Anna Magnani, il suo orgoglio per le rughe duramente conquistate. Come al solito è splendida la descrizione di Venezia, la laguna e l’entroterra, i palazzi e le isole, i cristalli di Murano.

L’aviazione fu per D’Annunzio una passione inebriante, utilizzabile anche in ambito letterario – ed è superfluo rimarcare quanto mirabilmente seppe farlo – in un nuovo clima propiziato dal futurismo incipiente. Ed ecco l’ultimo romanzo del nostro autore, più che prolifico se consideriamo anche la poesia, il teatro e altri scritti di ogni genere: Forse che sì, forse che no (1910). Due giovani amici, al solito ricchissimi, dopo aver girato tutto il mondo decidono di dedicarsi all’aviazione. Una giovane vergine – caratteristica fondamentale, ma forse più colpevole è l’epoca che l’autore – scambia poche parole con uno di loro prima di una gara e se ne sente attratta: purtroppo lui muore sull’aereo che si schianta al suolo. Andando a vegliare la salma la ragazza scopre invece di essere innamorata del superstite, che però è l’amante della sorella maggiore, la quale però ha un rapporto incestuoso con il fratello poco più che adolescente. Una tipica situazione da romanzo d’appendice che inevitabilmente precipita (come un aereo): la giovane si suicida, la sorella impazzisce, il fratello si ammala e non si sa che fine faccia; l’aviatore cerca di riunirsi con l’amico defunto cimentandosi in una traversata irrealizzabile, ma la realizza e invece di morire batte ogni record.

Vorremmo concludere queste brevi note affermando che D’Annunzio si può ancora leggere, godendo della ricchezza della sua parola, delle sue immagini, della sua musica, purché il lettore sappia inserire di motuproprio quell’ironia completamente assente nelle corde del nostro, grazie alla quale ciò ch’è ridicolo – ce n’è tanto! – e che preso sul serio risulterebbe indisponente, apparirà buffo e spassoso.

*Leonardo Lavacchi

pensionato, lessicografo, grammatico e traduttore (per ex professione), letterato (per passione), narratore (per ossessione). È autore di romanzi e racconti poco letti. Ciò che pretende da un racconto, al limite anche da un romanzo, è che sia degna cornice di qualche bella frase.