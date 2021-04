Il romanzo in Italia (II): Tommaseo, Guerrazzi

E il viaggio continua, nel mondo affascinante della letteratura, con l’amico Leonardo Lavacchi

Nel 1840 esce il romanzo Fede e bellezza di Niccolò Tommaseo. I due personaggi, Giovanni e Maria, si conoscono, si innamorano, si narrano il proprio passato, si sposano. La vicenda si dipana fra separazioni e reincontri fino alla tragica conclusione: Giovanni è ferito in duello, ma guarisce ed è invece Maria che muore di tisi. La trama, che contiene numerosi riferimenti autobiografici, è costruita con eleganza, forse con un eccesso di artifici, per giustificare un continuo scambio di notizie fra i due innamorati. Ne risulta un romanzo la cui tecnica narrativa, estremamente varia, spazia dal diario che Giovanni dà in lettura a Maria, alle reciproche confessioni degli errori del passato, alle lettere che i due si scrivono anche quando si trovano nella stessa città. La linearità cronologica è continuamente spezzata e si ha così un impianto, eccezionale nel romanzo ottocentesco, che appare precursore di ben più attuali modelli. È vero che il narratore in terza persona è ancora presente ad introdurre, motivandoli, gli interventi dei personaggi, ma d’altro canto sappiamo che solo più avanti nel tempo se ne sarebbe accettata l’assenza.

Anche l’oggetto del romanzo è di una modernità sorprendente: introspezione e analisi psicologica, alla ricerca di quel vero che per il Tommaseo non è rintracciabile nei dati storici, ma soltanto all’interno dell’anima, nei pensieri e nei sentimenti di ciascuno.

Il problema è che l’anima che poi ci viene presentata (e che ricalca la psiche forse malata dell’autore) non rispecchia la crisi dell’uomo moderno, ma è vittima di pregiudizi e superstizioni da anno mille. Il corpo umano è un ammasso di materia putrescente: “Sotto quella pelle fremente di voluttà, che sporcizia d’umori, d’omento, di insetti innumerevoli che lì nascono e muoiono!” E se apprezziamo il bel canto non dimentichiamo “per che sozzi canali, prima di venire alle labbra amorose, s’aggira!” È tal sudiciume ad ispirare l’amore. La donna che si concede perché ingannata da false promesse è colpevole quanto il seduttore, forse di più, perché è lei che induce in tentazione, pagandone poi le conseguenze: “Se alla catena de’ vostri falli e de’ dolori io aggiunsi un anello, o sventurate, perdono.” Sono escluse da questa sconcezza le donne afflitte dal difetto supremo, la “sapienza critica”.

Tanto tormento è però benefico, poiché la sofferenza che gli spiriti sensibili provano nel peccare è già pena ed espiazione che purifica l’anima fino alla successiva occasione. Non è escluso che nella elaborazione di questi aberranti concetti abbia influito la sifilide contratta dal Tommaseo nel corso della generosa elargizione di “anelli” a ogni poveretta incontrata nel corso delle sue peregrinazioni.

Nel frattempo dilaga il romanzo storico. Citiamo alcuni titoli di un elenco sterminato: Il Duca d’Atene dello stesso Tommaseo, Marco Visconti del milanese Tommaso Grossi, di ispirazione manzoniana, Ettore Fieramosca di Massimo D’Azeglio. Un taglio diverso hanno La battaglia di Benevento, L’assedio di Firenze, Beatrice Cenci del livornese Francesco Domenico Guerrazzi. Livorno, grazie anche al suo porto, era un importante centro di circolazione di idee e persone, e i democratici livornesi, godendo di questo respiro ampio e aperto, assunsero in politica delle posizioni repubblicane e anticlericali, in netto contrasto con quelle dei moderati di Firenze: un atteggiamento che ebbe notevoli riflessi anche nel versante artistico con la costituzione di una corrente letteraria detta democratica in alternativa a quella moderata dei manzoniani. Ne prende atto il De Sanctis nel suo lavoro dal titolo “La letteratura italiana nel secolo XIX – La scuola liberale e la scuola democratica”.

Il successo dei romanzi del Guerrazzi fu strepitoso, forse anche per la presenza di effetti truculenti destinati a far presa sul popolo dei lettori. In seguito però Francesco de Sanctis, acquisita una posizione di grande rilievo come critico (arbitro in pratica della produzione letteraria italiana), si schierò decisamente in politica, assurgendo anche a cariche governative. Da un certo momento in poi le sue valutazioni letterarie furono direttamente ispirate dalle idee politiche, nettamente di destra: l’effetto più eclatante fu la scomparsa della corrente letteraria democratica. Se ne duole il Guerrazzi in una lettera ad un amico: “Alessandro Manzoni onorato, me depresso… E sì che fino dal ’40 gli inglesi e i tedeschi ci ponevano a capo di due scuole diverse, e la sua qualificavano narcotica.” Sono significative al riguardo le vicende legate ad una poesia che Ippolito Nievo compose ispirandosi alla Beatrice Cenci del Guerrazzi, rifiutata dalla rivista triestina «Letture di famiglia» in quanto i versi, a detta dell’editore, erano “bellissimi” ma l’autore “proscritto”. La poesia fu accettata da L’Alchimista friulano ma il giornale fu censurato e la poesia, poi definitivamente perduta, sostituita da “Avemaria della sera”, dell’abate Leandro Tallandini. Benedetto Croce completò l’opera del De Sanctis negando ogni interesse per il Guerrazzi. Sorprende ancora che uno studioso tanto insigne potesse fare tanti danni: l’oblio del Guerrazzi non fu il maggiore.

Lasciamo pure da parte i romanzi storici, e osserviamo però che a causa di questo ostracismo il romanzo Il buco nel muro (1862) dello stesso Guerrazzi passò quasi completamente inosservato. La vicenda è semplice: uno zio benestante e di sani principi ha cresciuto il nipote orfano che si dimostra però uno scavezzacollo incorreggibile; lo zio, vista l’inutilità delle sue reprimende, decide di allontanarlo per cinque anni in modo che il giovane trovi il modo e l’occasione di ravvedersi. Il nipote torna dopo due anni, poiché, innamoratosi di una ragazza intravista attraverso un foro nel muro che divideva i rispettivi appartamenti, vuole mettere la testa a posto e sposarla. Lo zio verifica l’onestà di tali intenzioni e si dà da fare per assecondarle. “Romanzo di carattere o di costume contemporaneo” e “d’argomento moderno”, lo definisce Giosuè Carducci, indicando come abbia “saputo ringiovanire la novella antica italiana” accoppiandola “a quel burlone finissimo, ironico, accigliato, che è il romanzo di costumi inglese.” Il debito nei confronti dello Sterne è evidente anche per il ricorso alle continue digressioni, una caratteristica che appariva come un difetto allora, ma che non dovrebbe certo turbare il lettore di oggi. Il Guerrazzi se ne serve per evidenziare ironicamente i vizi del suo tempo, che poi in gran parte non sono molto diversi da quelli del nostro, offrendoci una lettura gustosa piena di acute osservazioni e di raffinato umorismo. Si capisce come potesse risultare inviso nell’Italia reazionaria e bacchettona dell’epoca, quando mette in evidenza la venalità del clero e incita il popolo a ribellarsi ai potenti che invece di avere a cuore il miglioramento delle condizioni dei meno abbienti, mirano ad arricchirsi sempre di più.

La lingua del Guerrazzi non è raffinata come quella del Manzoni, e il romanzo risente di un taglio eccessivamente didattico. Fu ignorato, non perché si considerasse la didattica in contrasto con l’arte, ma perché si riteneva che quella fosse una didattica sbagliata. Noi invece lo apprezziamo perché al di là dei suoi limiti sembra proclamare che il medioevo, finalmente, appartiene al passato.

Attualmente Il buco nel muro è introvabile. Fortunatamente ci è toccata una copia usata dell’edizione Carabba del 1926 presso il libraio Giorni di Firenze per un prezzo più che onesto. Non è un caso isolato e altri autori, secondo noi di grande rilievo, sono dimenticati dagli editori. Pensiamo che la disponibilità del romanzo del Tommaseo sia essenzialmente dovuta al posto di rilievo occupato dall’autore come insigne letterato e linguista, soprattutto per il Dizionario della lingua italiana detto brevemente Tommaseo-Bellini.

pensionato, lessicografo, grammatico e traduttore (per ex professione), letterato (per passione), narratore (per ossessione). È autore di romanzi e racconti poco letti. Ciò che pretende da un racconto, al limite anche da un romanzo, è che sia degna cornice di qualche bella frase.