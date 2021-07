Il romanzo di Agostino Rocco tra i Best Sellers di Amazon

Il nuovo romanzo “Il Giudice” dello scrittore molisano Agostino Rocco entra nella zona alta dei best Sellers Amazon Publishing, salendo al 280 posto su 36000 titoli in solo due settimane. Ben scritto, originale, accattivante ed autentico” già dalle prima pagine affronta con cognizione di causa gli aspetti negativi del mondo della magistratura, mette a nudo la sua fragilità perché divisa tra le miserie e le nobiltà di una Giustizia spesso asservita alle carriere, ai giochi di potere, agli interessi di una minoranza”, come ha commentato un autorevole Consigliere della Cassazione, il dottor G.S., che lesse il manoscritto ancora inedito, negli anni scorsi. Quella stessa magistratura finisce per danneggiare la gran parte del mondo giudiziario, la parte sana, dei giusti e degli onesti. Il bel romanzo di Rocco racconta una storia vera, rielaborata per necessità narrative e per privacy, vicenda di un giovane magistrato che inizia la carriera nella Bassa Padana, per poi trasferirsi a Napoli e Roma, attraverso insidie, pericoli, onori, grandezze e miserie del sistema. Angelo Cameli trascorre gli inizi della carriera nella tranquillità noiosa di una piccola pretura di Castello sul Po. Vita di provincia tra cinema domenicali, balere e osterie ferraresi, un mondo affascinante e genuino. Conosce Ester, giovane insegnante di Lettere con cui ha una spensierata storia sentimentale, di cui non comprende la reale portata, lei lo ama senza dirglielo, con allegria e complicità. Ritornato a Napoli come giudice istruttore, il giudice vive omicidi e brutte storie di quotidiana violenza, poi la svolta negativa. Ritrova una sua amica ed intreccia una pericolosa relazione sentimentale. Anna, l’ambigua amante clandestina, lo trascina verso una pericolosa voragine di bassezze ed ingiustizie che lo rendono ombra di sé stesso, tra compromessi e menzogne d’ogni genere. Ottenuta la promozione in Cassazione, accetterà il compromesso peggiore, abiurando al giuramento di magistrato e perdendo ogni residuo freno morale. Gli eventi si intrecciano con la storia familiare, i ricordi di Ferrara e di Ester, in un susseguirsi di sogni e pensieri di un mondo onirico e parallelo. Come per una catarsi, il Giudice decide di abbandonare la magistratura, fino alla svolta finale che lo riporterà alle origini. “Il Giudice” sarà presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il 16 ottobre prossimo a cura della Casa Editrice. Attualmente viene venduto da Amazon Publishing al prezzo 12 euro, 350 pagine – e come “ebook Kindle” al costo di 3 euro. (Enzo Di Gaetano)