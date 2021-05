Il romando in Italia (IV): Verga

di Leonardo Lavacchi*

Nella seconda metà del XIX secolo, caratterizzata dall’intensificarsi della ricerca scientifica e dal moltiplicarsi di scoperte eccezionali (la più emblematica espressione è costituita dalle teorie evoluzioniste di C. Darwin), il Positivismo diviene la filosofia egemone in tutta l’Europa, esercitando un notevole influsso nel campo dell’arte e della letteratura. Il romanzo naturalista francese, che si innesta alla perfezione sulle precedenti esperienze di Balzac e Flaubert, riflette puntualmente questa nuova concezione della vicenda umana e rappresenta per i narratori dell’epoca un preciso punto di riferimento. In Italia il risultato di queste tendenze assume delle caratteristiche peculiari e prende il nome di verismo: Luigi Capuana è il più deciso teorizzatore, Giovanni Verga (1840-1922) il massimo rappresentante. Vogliamo qui ricordare di Capuana il romanzo Il marchese di Roccaverdina (1901), al quale è stata imputato un sacrificio della poetica in nome di un puntuale rispetto dei dettami teorici, e soprattutto di Federico De Roberto, anche lui siciliano e aderente al verismo, I viceré (1894).

Gli esordi narrativi del catanese Verga furono molto precoci e piuttosto deludenti, ma già con Storia di una capinera (1870) ottenne un certo successo di pubblico. Gli anni del suo soggiorno a Firenze, quando questa era la capitale del regno, furono molto importanti per la sua maturazione.

Nel 1872 si trasferisce a Milano dove resterà per vent’anni. I primi romanzi milanesi, all’impronta di un tardo romanticismo, sono enfatici e melodrammatici, trattano di amori passionali e di tragedie sconvolgenti, hanno tutte le caratteristiche che servono ad attirare il pubblico borghese. Ma poi si avvicina ai naturalisti francesi e già si notano i primi accenni di verismo nella novella Nedda (1874). Con Capuana, che aveva conosciuto a Firenze, e altri giovani artisti affronta teoricamente il problema dell’adattamento della poetica naturalista alla realtà sociale italiana (siciliana nel caso di Verga): nasce così il romanzo verista.

L’Italia occupava allora una posizione piuttosto marginale nel panorama letterario europeo, ed era la Sicilia al margine, non soltanto geograficamente, dell’Italia. Anche se Verga soggiornò a lungo a Firenze e Milano, la sua provenienza e i legami che mantenne con la periferia di una periferia dovevano pur manifestare delle conseguenze, non tutte in negativo. Da un lato era evidente l’impossibilità di una completa assimilazione dei dettami della nuova corrente, oltretutto diretti in origine alla rappresentazione di un ambiente nel quale era in ascesa una spregiudicata borghesia imprenditoriale e difficilmente applicabili a vicende che avevano per scenario una società primordiale, di agricoltura e di pesca. Ma d’altra parte l’imperfetto adeguamento a quegli schemi, che per la pretesa di obiettività scientifica venivano a regolare il comportamento dei personaggi con un meccanicismo spesso arido e artificioso, lasciava spazio ad una maggiore vivezza e in certe occasioni a delle punte di innegabile lirismo.

Nel 1878 annunciò il suo grande progetto, un ciclo (intitolato La marea, poi I vinti) di cinque romanzi nei quali avrebbe rappresentato l’uomo nella sua aspirazione alla crescita che diventa lotta per la vita secondo la lezione darwiniana. Iniziando dalle forme elementari che assume l’ambizione nei personaggi appartenenti alle classi più umili fino a quelle più elaborate nei membri delle classi elevate, i tentativi di promuovere il proprio stato sociale avrebbero portato i vari protagonisti alla rovina, come residui che l’umanità, in quanto organismo complesso e composito, abbandona ai margini nel corso della sua progressiva evoluzione.

Accanto al programma c’è anche un metodo, che prevede un’osservazione esatta e sincera, un’analisi nella quale la forma sia “così aderente al soggetto”, come dichiara lo stesso Verga, da non lasciar intravedere la mano dell’autore. La novella Rosso malpelo (1878) è la prima mostra dell’applicazione di questo metodo. Poi avremo altre novelle raccolte in Vita dei campi e Novelle rusticane e i primi due romanzi del ciclo, I Malavoglia (1880) e Mastro-don Gesualdo (1889). Il ciclo non andò oltre il primo capitolo de La duchessa di Leyra.

Lo stile de I Malavoglia, fatto di proverbi, modi di dire, frasi fatte che appaiono costantemente nei dialoghi e si travasano, anche attraverso il discorso indiretto libero, nella terza persona del narratore, ha un indubbio fascino. Contrariamente a quanto il Verga si proponeva, l’autore non scompare, ma al contrario, pur mimetizzandosi, adotta uno stile ben definito, ricco nella forza espressiva, povero nella possibilità di rappresentare il cambiamento, adeguato a descrivere una società nella quale tutto è semplice e fisso, stabilito da sempre e per sempre. Chi si esprime per proverbi non può avere incertezze o ripensamenti, e i personaggi del romanzo sono onesti o meschini o irrequieti (’Ntoni nipote) dall’inizio alla fine.

Se cambia la sfera sociale dei personaggi deve cambiare anche lo stile, perché arduo sarebbe stato adottare quello de I Malavoglia per rappresentare una maggiore complessità di pensieri e sentimenti, come prevedeva il metodo verghiano e come l’autore annunciava nella prefazione all’edizione del 1881 dello stesso romanzo: “A misura che la sfera dell’azione umana si allarga il congegno della passione va complicandosi […] il linguaggio tende a individualizzarsi, ad arricchirsi di tutte le mezze tinte dei mezzi sentimenti.”

Il Mastro-don Gesualdo richiese molti anni di lavoro, forse perché già Verga soffriva della difficoltà insita nel metodo. La ricchezza che è conferita al linguaggio del pescatore da un retaggio di tradizioni secolari, già scade nell’idioma dell’artigiano, svanirebbe in quello dei rappresentanti di un ceto medio scolarizzato. È allora che l’autore dovrebbe liberarsi dalle pastoie che si è imposto e manifestare la propria presenza fino ad esaltarla. Il secondo romanzo del ciclo appare appesantito, “può sembrare più tradizionale” ma è invece “un’opera che chiude un’epoca” (Luperini). Secondo noi ciò avviene non per “l’impossibilità dell’epos nel moderno”, bensì per l’impossibilità di rappresentarlo con degli strumenti linguistici volutamente impoveriti.

Non sorprende quindi che Verga non abbia saputo procedere oltre quel primo capitolo nella stesura de La contessa di Leyra, né sappiamo se sarebbe stato capace di usare delle modalità espressive diverse. Sappiamo che fuori dall’Italia altri narratori coevi lo hanno fatto, con eccellenti risultati.

*Leonardo Lavacchi

pensionato, lessicografo, grammatico e traduttore (per ex professione), letterato (per passione), narratore (per ossessione). È autore di romanzi e racconti poco letti. Ciò che pretende da un racconto, al limite anche da un romanzo, è che sia degna cornice di qualche bella frase.