Il Rock&Raï 10 Anniversary dei Crifiu fa tappa in Molise

Appuntamento domani sabato 20 agosto a San Giuliano del Sannio

Sabato 20 agosto il Rock & Raï 10Anniversary Tour dei Crifiu, che sta portando la band in giro per l’Italia per tutta l’estate festeggiando i 10 anni del singolo simbolo di un Mediterraneo di pace e incontro tra culture e promuovendo il nuovo singolo Dj Dj, farà tappa in Molise a San Giuliano del Sannio (CB) in occasione del IV Motoraduno “Zavorra Day – Bikers & Music Fest” (Località Terrapiana – ore 22.00 – ingresso gratuito). La band salentina composta da Andrea Pasca (voce), Luigi De Pauli (chitarre e synth), Sandro De Pauli (fiati e programmazioni), Marco Afrune (basso) ed Enrico Quirino (batteria), -mescola pop, urban, elettronica, world music internazionale, sapori mediterranei e suoni contemporanei.

I Crifiu presenteranno live il loro nuovo singolo e videoclip Dj Dj (Dilinò/Believe) tra pop, dance, urban, sapori mediterranei e suoni contemporanei, ma non solo. Dj Dj è la metafora del ballo e della musica come terapia attraverso la quale ritornare a splendere. Prodotto da Dilinò e distribuito da Believe, il brano è un invito ad accendere il fuoco e ritrovarsi, ad alzare gli occhi al cielo e sognare. Se la storia è luogo di precarietà e di crisi, la musica e la danza sono da sempre la cura, il dj, il nuovo sciamano, il dio che balla.

Il nuovo singolo sarà presente nella scaletta del Tour, con un allestimento live inedito e uno spettacolo che percorre la discografia dei Crifiu con l’inserimento di alcuni loro vecchi brani oltre alle hit come “Rock & Raï” (feat. Nandu Popu dei Sud Sound System), “Al di là delle nuvole” (feat. Boomdabash), “Un’estate così”, “Mondo Dentro” (feat. Sud Sound System). Con milioni di visualizzazioni e ascolti in streaming, la band salentina più volte sui palchi del Primo Maggio di Roma, dello Sziget Festival di Budapest e dei maggiori festival nazionali, torna live e come spesso accade nelle canzoni dei Crifiu, il pop, l’attualità sonora e l’immediatezza radiofonica si intrecciano a contenuti musicali e letterari, a rimandi culturali e sociali che invitano ad allargare lo sguardo. Il Rock & Raï 10Anniversary Tour sarà l’occasione per ritornare a danzare sotto il palco con lo spettacolo di una delle band più interessanti che la Puglia sta esportando in tutta Italia grazie a un’originale identità e un potente impatto scenico nei concerti dal vivo, in grado di raccogliere un pubblico sempre più numeroso.

Nel corso degli anni i Crifiu hanno condiviso il palco e la sala di registrazione con numerosi artisti nazionali e internazionali – Modena City Ramblers, Caparezza, Vinicio Capossela, Gang, Giuliano Palma & Bluebeaters, Fabri Fibra, Max Gazzè, Sud Sound System, Asian Dub Foundation, Massilia Sound System, Lou Dalfin, Mannarino, Il Teatro degli Orrori, Roy Paci & Aretuska, Gastone Pietrucci (La Macina), Cisco, Boomdabash, Sud Sound System solo per fare qualche nome – partecipando a festival e rassegne di prestigio in Italia e all’estero. Dopo gli esordi con “La strada del sogno” (2001), “Di periferia…” (2003), “Tra terra e mare” (2006), arrivano i tre album principali della band firmati Dilinò con il sostegno di Puglia Sounds e con la produzione artistica di Arcangelo Kaba Cavazzuti (già musicista di Vasco Rossi, Biagio Antonacci ed ex musicista-produttore dei Modena City Ramblers). “Cuori & Confini” (2012), “A un passo da Te” (2015) e “Mondo dentro” (2019).

Un appuntamento da non perdere, quindi, con il nuovo spettacolo live dei Crifiu, tappa del loro Rock & Raï 10Anniversary Tour che girerà buona parte dell’Italia.