Il rock alternativo di Manuel Agnelli fa tappa a Campobasso

Il musicista, polistrumentista, produttore discografico e giudice di X Factor sarà in concerto il 25 agosto nell’area eventi di Selvapiana

Sarà Manuel Agnelli, leader degli Afterhours nonché giudice di X Factor, la guest star del Summer Fest. Campobasso rientra nelle tappe del suo tour estivo, che approderà in Molise venerdì 25 agosto.

Location scelta è l’oramai consolidata e ben collaudata area eventi di Selvapiana, dove si sono esibiti – tra gli ultimi – Mannarino e Fabri Fibra in occasione dei festeggiamenti di Corpus Domini 2023. Tra poco più di un mese toccherà a Manuel Agnelli: ad accompagnarlo, la stessa band d’eccezione che lo ha affiancato durante la precedente tranche del tour: i Little Pieces Of Marmelade, ovvero Frankie (Francesco Antinori) e DD (Daniele Ciuffreda), Giacomo Rossetti e Beatrice Antolini.

Tredici euro il costo del biglietto che è possibile acquistare in prevendita sui circuiti autorizzati come Ticketone.

Il musicista, polistrumentista, produttore discografico, giudice di talent e padre del rock alternativo italiano, non mancherà di stupire il pubblico con i suoi brani sempre interessanti mai banali, contenuti anche nel suo primo album da solista “Ama il prossimo tuo come te stesso”.

Il disco è stato apprezzatissimo dalla critica musicale e non solo. Un album che tra l’altro vede nella tracklist il brano “La profondità degli abissi”, colonna sonora del film Diabolik, premiato con un Nastro D’Argento e con un David di Donatello. In seguito il rocker ha debuttato a teatro con l’opera rock Lazarus (che ha portato anche al Galli con grande successo) geniale e visionaria creazione di David Bowie, in cui ha interpretato il ruolo del protagonista Newton.