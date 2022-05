Il Roadshow 2022 Armonie di territori approda a Campobasso

Il secondo appuntamento è a Campobasso il 27 maggio alle ore 16:30 presso l’Auditorium “A. Giovannitti” Ex-Gil. Sarà una giornata ricca di incontri dedicata al Molise che ci aiuterà a conoscere tutto il potenziale del suo settore agricolo.

Ad aprire la giornata gli interventi dei rappresentanti della Rete Rurale e delle Istituzioni locali e, a seguire, la Tavola rotonda “In ascolto dei territori” per approfondire tutti i temi legati alla nuova PAC e alle prospettive per i giovani imprenditori. In occasione dell’evento, la Rete Rurale presenterà il nuovo contest artistico dedicato agli street artist RurArt Gallery: un ritratto dell’agricoltura italiana che cambia: un lavoro di ricerca attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea per raccontare le innovazioni del settore.Spazio poi alla formazione innovativa del progetto Rural4University, al tema del biologicoe dei modelli virtuosi di impresa nel Molise e, come per ogni appuntamento del Roadshow, il racconto delle best practice realizzate grazie al sostegno del PSR.

L’evento vedrà la partecipazione anche dei giovani musicisti che hanno partecipato al concorso nazionale “Lo sviluppo rurale in musica“: protagonisti della 2ª tappa i talenti del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso.

Per partecipare gratuitamente all’evento registrati al seguente link.

Ricordiamo che è obbligatorio l’utilizzo della mascherina. Tutti gli appuntamenti del Roadshow potranno essere seguiti anche online attraverso la diretta streaming sulla pagina Facebook della Rete Rurale Nazionale.