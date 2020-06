Il ritorno di Salvini in Molise: prima tappa a Rionero Sannitico

Il leader della Lega visiterà la comunità “Figlia di Sion”. In serata sarà a Campobasso

Dopo la riapertura dei confini regionali, riprende il tour per l’Italia del leader del Carroccio, Matteo Salvini. Domani, giovedì 4 giugno tornerà, come anticipato nei giorni scorsi, nella nostra regione. Salvini si recherà a Rionero Sannitico, per la precisione in località San mariano, per una visita alla comunità “Figlia di Sion”. L’appuntamento è previsto per le ore 18. In serata invece Salvini dovrebbe incontrare i vertici della politica regionale dopo la scelta di non inserire nessun tassello della Lega nella composizione della giunta regionale. Salvini già nel recente passato si era pronunciato sulla vicenda sottolineando che: «è strano che il Molise sia l’unica regione in tutta Italia che durante l’emergenza sanitaria ha fatto un rimpasto mandando e riprendendo assessori. Però, ripeto, l’Italia è bella perché è varia».