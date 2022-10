Il ritorno al Colle delle Api di Lucia Di Ricco Marino, l’ultimo saluto

di Vittoria Todisco

Si celebrano questa mattina alle ore 11 presso la chiesa di San Giuseppe Artigiano i funerali di Lucia Di Ricco Marino che ha chiuso gli occhi per sempre domenica, a Milano, a 91 anni.

Lucia Di Ricco giornalista pubblicista ha collaborato con il “Piccolo” di Trieste e, negli anni ‘ 70 ha diretto nella redazione di “Critica Sociale” una rubrica di critica letteraria; per la Mondadori ha lavorato come consulente editoriale e, ai molisani, ha lasciato il suo unico romanzo di carattere autobiografico “Il Colle delle Api” pubblicato da Filopoli nel gennaio del 2009.

Alla domanda sul perché mai si era decisa di scrivere la sua storia che rappresenta una vera e propria saga, quella della famiglia Di Ricco, il suo pensiero ripercorreva il passato che oggi appare ancora più lontano. Papà Pasquale artigiano, Maestro nella forgiatura di forbici e coltelli e, Teresa Fatica, contadina, dotata di un inusitato bagaglio culturale e la passione per la lettura e la conoscenza che nei confronti degli otto figli che aveva messo al mondo coltivava l’ambizione di vederli curvi sui libri a studiare per conquistare il posto che meritavano nella società. Lucia rispondeva citando la frase che aveva sentito pronunciare da Gunter Grass ( scrittore saggista Premio Nobel per la Letteratura nel 1999) : “Per far rivivere tutti coloro che ho amato e non ci sono più. Per farli rimanere ancora con me presenti , vicini. Per non perdere quel patrimonio di ricordi che abbiamo accumulato nella vita”. Il romanzo “Il Colle delle Api” nel rispondere all’esigenza di far rivivere la memoria delle persone che ci hanno lasciato, per poterle tramandare alle nuove generazioni, contiene, per quanto riguarda Lucia Di Ricco, il diritto di imporre la sua presenza in quella famiglia, quel luogo, quella casa dagli spessi muri di pietra posta sul limitare del tratturo dalla quale, ad appena un anno, era stata allontanata per essere affidata alla cura degli zii residenti nella lontanissima Trieste. Campobasso e Trieste, due città e due diverse entità geografiche – lo scenario entro il quale la storia si dipana – raccontate come esse hanno vissuto, senza condividerlo, il conflitto dell’ultima guerra mondiale, mentre le ferite di quella precedente non si erano ancora cicatrizzate. Il romanzo attinge ai ricordi d’infanzia di una bambina, la piccola Lucia destinata dalla mentalità degli adulti a vivere una esistenza comoda, confortata dagli agi, lontana da casa, in una condizione di incompreso benessere che non cancellava ma ha continuato ad alimentare fino a ieri la nostalgia e il rimpianto per essere stata defraudata dell’atmosfera di quella casa di campagna, gelida d’inverno ma ricca di calore ed affetto filiale. Lucia Di Ricco ha vissuto il destino di essere sempre un po’ lontana: a Trieste prima, a Milano dopo quando ha sposato Mario Marino e messo al mondo Pierfrancesco, il suo unico figlio. Ha costruito un’immagine un po’ leggendaria di se stessa e della sua famiglia. Del resto gli altri sette figli messi al mondo da Teresa non hanno deluso le aspettative materne, Crescenzo, detto Enzo, il primogenito della famiglia ha abbracciato la carriera diplomatica svolgendo dapprima il ruolo di console in Somalia, Pakistan, in India, Caraci e Islam Habbat. Console generale ad Addis Abeba, ministro ad Amsterdam ed infine ambasciatore a Tananarive e gli altri figli: Tonino, Iolanda, Umberto, Emilio, Cecilia e Gino hanno tutti conseguito lauree e diplomi.

Lucia Di Ricco Marino ha fatto ritorno al Colle delle Api: “la meta quasi sconosciuta da raggiungere, l’insieme di un paese che non sapevo configurare ma dove avrei trovato l’approdo sicuro. Ognuno di noi ha un suo <Colle delle Api> dentro di sé, nascosto, simulato a volte soffocato da inesplicabili cianfrusaglie: bisogna liberarsi dalle cose inutili per ricoprirlo e sapere finalmente a cosa veramente aspiriamo. Ho raccontato il mio tempo vissuto. Un tempo difficile, di guerre, distanze, separazioni, paure anche, orrori e disamore, in cui si muove e cresce una bambina, che vive e supera ogni cosa mantenendo dentro, inalterato, sicuro , il suo sogno: il ritorno alla sua casa, dove i camini emettono il fumo di un focolare che rimane sempre acceso”.