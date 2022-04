Il ritorno a Santa Croce di Magliano della festa popolare dell’ultimo sabato di aprile: lo Scarciacàppe

di Marika Galletta

Dopo due anni di fermo forzato a causa della pandemia, il Comitato feste della Parrocchia, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale e con la collaborazione dell’Associazione G.E.P.A, annunciano il ritorno della benedizione degli animali a cospetto della Madonna Incoronata, ai piedi del campanile della Chiesa di San Giacomo Apostolo.

Il programma viene annunciato attraverso il dipinto di Pietro Mastrangelo, pittore e scrittore natio dell’omonima comunità che ritrae il Capriglione in versione poeta. E’ fissata per sabato 30 Aprile alle ore 10:30 la Messa Solenne presieduta dal Vescovo Monsignor Gianfranco de Luca, alla quale seguirà la benedizione degli animali. Nel pomeriggio invece si terrà la processione con la storica figura de “U scarciacàppe”ed in serata l’intrattenimento musicale con il concerto del gruppo Beatska in Piazza Marconi. Tra gli eventi inoltre la cerimonia di gemellaggio tra la Pro Loco Quattro Torri di Santa Croce di Magliano e una nutrita delegazione della Pro Loco di Bari – IV Municipio nel segno dell’amicizia, dell’accoglienza e della promozione turistica.

La festa dell’Incoronata è strettamente legata a quella omonima venerata nel santuario di Foggia. Infatti la Madonna alla quale si riferisce la festa dello Scarciacappa di Santa Croce di Magliano è l’Incoronata di Foggia. Il culto dell’Incoronata ha il suo riferimento nel racconto del prodigio avvenuto nel bosco del Cervaro, all’alba dell’ultimo sabato di Aprile del 1001. Secondo la narrazione, la Vergine sarebbe apparsa ad un contadino pugliese, soprannominato “Strazzacappa” in molisano “Scarciacappa.”

Non è una celebrazione esclusivamente religiosa, benché affonda le sue radici nella transumanza e nel filo sottile che lega il Molise alla Puglia, luogo privilegiato di sosta e di festa dei pastori, prima del ritorno nelle loro terre d’origine. La caratteristica della festività è proprio la benedizione degli animali, una rievocazione del lavoro pastorale e una celebrazione dello stretto rapporto tra uomini e animali.

La tradizione vuole che gli animali adornati compiano tre giri intorno alla Chiesa di San Giacomo, per poi venire benedetti. Allo stesso modo in cui al tempo della transumanza le compagnie che guidavano gli animali transitanti per Santa Croce di Magliano, compivano tre giri intorno alla Chiesa prima di proseguire il lungo cammino.

Fondamentale è anche il contributo delle donne che si dedicano alla preparazione della treccia. Un formaggio a pasta filata modellato a forma di nastro intrecciato che viene indossato a tracolla dai cavalieri e dai pastori. La treccia simboleggia il frutto del lavoro comune tra uomo ed animale e invoca l’abbondanza e le prosperità per le attività produttive.

Gli animali rappresentano icone devozionali viventi del quale prendersi cura ed adornare al pari dei simulacri religiosi, a voler rimarcare un’ideologia fortemente radicata al territorio e alla natura. A Santa Croce di Magliano, l’ultimo sabato del mese di Aprile si onora la Madonna dell’Incoronata , si festeggia la natura, si rende gratitudine al contatto dell’uomo con gli animali e si rimembrano le radici della transumanza.